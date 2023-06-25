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В Крыму подготовят запросы в КС о легитимности передачи полуострова УССР

Ведомости

Рабочая группа при парламенте Крыма разрабатывает два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 г. Проект запроса планируют представить на открытии осенней сессии парламента. Об этом «РИА Новости» сообщил член законодательного собрания региона Сергей Трофимов.

В первом запросе, как уточнил Трофимов, речь идет о соответствии Конституции РФ закона СССР от 26 апреля 1954 г. «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй запрос связан с официальным толкованием положений Конституции России. Подготовку запросов, как ожидается, завершат в конце июля — начале августа. 

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О том, что парламент Крыма намерен обратиться в КС, стало известно в мае. Была сформирована рабочая группа, которая готовила проект обращения в Конституционный суд РФ для того, что признать нелегитимным факт передачи полуострова Украине в советский период. Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 г. не нашли. Он пояснил, что считает необходимостью «констатировать ничтожность» этих документов, хоть и отменить «воздействие актов 1954 г., исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей», невозможно.

Крым был включен в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 г. Считается, что инициатором передачи Крыма был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С 1938 по 1949 г. с небольшим перерывом он возглавлял ЦК Компартии Украины, то есть фактически руководил республикой. Одним из объяснений смены «прописки» Крыма была тяжелая экономическая ситуация на полуострове после войны. В состав России Крым снова вошел в 2014 г. после проведения референдума. В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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