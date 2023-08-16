Глава офиса генсека НАТО назвал неправильными слова об уступке Киевом территорий

15 августа Йенссен допустил, что одним из вариантов окончания конфликта на Украине и вступления Киева в НАТО может стать отказ от спорных территорий. «Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – сказал он тогда.