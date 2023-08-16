Глава офиса генсека НАТО назвал неправильными слова об уступке Киевом территорий
Начальник офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен назвал неправильным озвученную им идею о том, что Киев может отказаться от части территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО. Об этом он заявил изданию Verdens Gang.
15 августа Йенссен допустил, что одним из вариантов окончания конфликта на Украине и вступления Киева в НАТО может стать отказ от спорных территорий. «Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – сказал он тогда.
16 августа Йенсен заявил, что его мнение по этому поводу было частью «более широкой дискуссии» о сценариях развития конфликта на Украине. «Я не должен был так говорить. Это было неправильно», – отметил он.
Йенссен добавил, что суверенное право Украины определять, когда и на каких условиях вступать в переговоры.
Комментируя вчерашнее заявление Йенссена зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Украине отказаться от Киева как от спорной территории, чтобы вступить в НАТО, и перенести столицу во Львов.
На Украине на идею Йенссена отреагировали негативно. Официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко на своей странице в Facebook (Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что отказ от украинских территорий в обмен на вступление в альянс «совершенно неприемлемо». Он отметил, что такие заявления чиновника НАТО играют на руку России.
В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.
Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. До этого генсек НАТО Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.