Медведев предложил Украине отказаться от Киева для вступления в НАТО

«Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», – написал он.