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Медведев предложил Украине отказаться от Киева для вступления в НАТО

Ведомости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Украине отказаться от Киева как от спорной территории, чтобы вступить в НАТО. Таким образом он прокомментировал идею начальника офиса генсека Североатлантического альянса Стиана Йенсена.

«Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», – написал он. 

Вместо Киева столицу можно будет перенести во Львов, предложил Медведев. 

15 августа Йенссен допустил, что одним из вариантов окончания конфликта на Украине и вступления Киева в НАТО может стать отказ от спорных территорий в пользу России. «Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – сказал он.

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В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения. 

Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. До этого Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2022 г. говорил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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