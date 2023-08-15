Медведев предложил Украине отказаться от Киева для вступления в НАТО
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Украине отказаться от Киева как от спорной территории, чтобы вступить в НАТО. Таким образом он прокомментировал идею начальника офиса генсека Североатлантического альянса Стиана Йенсена.
«Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», – написал он.
Вместо Киева столицу можно будет перенести во Львов, предложил Медведев.
15 августа Йенссен допустил, что одним из вариантов окончания конфликта на Украине и вступления Киева в НАТО может стать отказ от спорных территорий в пользу России. «Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – сказал он.
В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.
Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. До этого Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2022 г. говорил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».