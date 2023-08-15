Путин обвинил страны Запада в разжигании конфликта на Украине
Западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. Об этом в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что страны – члены НАТО продолжают наращивать свои наступательные потенциалы и пытаются перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство. При этом США хотят «переформатировать» под себя систему межгосударственного взаимодействия. Путин отметил, что в регионах мира «тлеют очаги напряженности», которые имеют свои особенности, но все они порождены действиями Запада.
«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», – подчеркнул президент, его обращение опубликовано на сайте Кремля.
По словам Путина, честные и непредвзятые дискуссии по вопросам глобальной и региональной повестки, которые ведутся в рамках конференции, необходимы, так как идет формирование многополярного мира и большинство стран отстаивают свой суверенитет.
На 11-ую Московскую конференцию по международной безопасности были приглашены Турция, Израиль, Мексика, КНДР, КНР и другие страны, а также ряд международных организаций, таких как ООН, ОДКБ, Африканский союз и др. На конференции выступит министр обороны Китая и член Госсовета Ли Шанфу, которые посетит Россию и Белоруссию с 14 по 19 августа.