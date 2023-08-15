Газета
Политика

Путин обвинил страны Запада в разжигании конфликта на Украине

Ведомости

Западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. Об этом в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что страны – члены НАТО продолжают наращивать свои наступательные потенциалы и пытаются перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство. При этом США хотят «переформатировать» под себя систему межгосударственного взаимодействия. Путин отметил, что в регионах мира «тлеют очаги напряженности», которые имеют свои особенности, но все они порождены действиями Запада.

Ранее по теме: Министр обороны Китая начал визит в Россию и Белоруссию

«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», – подчеркнул президент, его обращение опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, честные и непредвзятые дискуссии по вопросам глобальной и региональной повестки, которые ведутся в рамках конференции, необходимы, так как идет формирование многополярного мира и большинство стран отстаивают свой суверенитет.

На 11-ую Московскую конференцию по международной безопасности были приглашены Турция, Израиль, Мексика, КНДР, КНР и другие страны, а также ряд международных организаций, таких как ООН, ОДКБ, Африканский союз и др. На конференции выступит министр обороны Китая и член Госсовета Ли Шанфу, которые посетит Россию и Белоруссию с 14 по 19 августа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных