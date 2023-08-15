Путин обвинил страны Запада в разжигании конфликта на Украине

«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», – подчеркнул президент, его обращение опубликовано на сайте Кремля.