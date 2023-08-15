Министр обороны Китая начал визит в Россию и Белоруссию

Министр обороны Китая начал визит в Россию и БелоруссиюЛи Шанфу посетит конференцию по международной безопасности и обсудит с руководством двух стран ход конфликта на Украине
Китайский министр обороны и член Госсовета Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию с 14 по 19 августа, где проведет переговоры с руководством этих стран и выступит на 11-й Московской конференции по международной безопасности, сообщил директор информационного бюро КНР У Цянь. Он отметил, что приглашение Ли поступило от министров обороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина.
Отмечается, что помимо выступления на конференции 15 августа министр обороны КНР планирует провести встречи с военным руководством России и других стран, а также лидерами Белоруссии. В этой стране он планирует посетить воинские части.
Нынешний визит генерала Ли в Россию – уже второй с момента получения им поста министра в марте 2023 г. Впервые он приехал в этом статусе 16 апреля, проведя тогда встречу с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что они обсуждали «состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности». Тогда же Ли посетил российские военные учебные учреждения. А 3 июля Ли встречался в Пекине с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. При этом китайский министр принципиально не проводит полноценных встреч с американским коллегой Ллойдом Остином, так как Ли находится с 2018 г. под санкциями США за покупку Пекином 24 российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
Ежегодная Московская конференция по международной безопасности проводится Министерством обороны России с 2012 г. В первый год конференция проходила под названием «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности», тогда были приглашены около 200 политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран (в том числе из Европы, США и Канады). С 2014 г. западные дипломаты и военные стали отказываться от участия в этом мероприятии. Китай в тот год на московской конференции был представлен политкомиссаром существовавшего тогда Ланьчжоуского военного округа Народно-освободительной армии (НОАК) Ли Чансаем, а затем, с 2015 по 2019 г., – на уровне министра обороны. В 2020 г. мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса, а в 2021–2022 гг. министр обороны КНР выступал на военном форуме в России в видеоформате. В 2023 г. на форум, который пройдет в подмосковном парке «Патриот», были приглашены представители 102 государств, за исключением стран Запада. В программе – вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, сотрудничества оборонных ведомств разных стран и военные аспекты региональной безопасности.
Одновременно в Кубинке проходит военно-технический форум «Армия-2023», где Шойгу 14 августа осмотрел экспозицию военной техники на стендах Китая, Ирана и Индии. В частности, на китайском стенде ему показали беспилотные летательные аппараты, зенитные комплексы HQ-22E и FK-2000.
Как отметила 14 августа газета South China Morning Post, российские Вооруженные силы стали ключевым партнером НОАК по числу совместных военных учений за последние 10 лет. С момента прихода к власти в компартии Си Цзиньпина в 2012 г. Китай провел с Россией 45 военных учений.
Вероятнее всего, Ли обсудит с российскими коллегами именно вопрос совместных учений и возможности расширения их географии и масштабов, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. В истории уже были учения этих стран в Средиземном море и недавнее патрулирование недалеко от Аляски, напоминает он. Для Китая актуальны вопросы обеспечения коллективной безопасности, учитывая ситуацию с Тайванем, и развитие двустороннего военного сотрудничества с Минском, говорит Маслов.
Приезд китайского министра обороны на Московскую конференцию по международной безопасности – часть установившейся еще до пандемии практики, а также возможность провести регулярные переговоры с российской стороной, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. В прошлом году Китай принимал участие в конференции дистанционно, так как действовали ковидные ограничения. Вполне возможно, что и в этот раз мы увидим встречу Ли с президентом России, добавляет эксперт.
Военное сотрудничество между Россией и Китаем нарастает, констатирует Кашин. Никаких последствий со стороны Запада из-за активных переговоров с Россией для Китая быть не может, добавляет эксперт. Сейчас известно о поставках одного из типов китайских броневиков и средств индивидуальной защиты российским силам, в зоне военной операции также были замечены китайские артиллерийские боеприпасы. Скорее всего, они были поставлены из старых запасов и не напрямую, а через Иран или другую страну, поэтому Пекин пока не переходит красную черту, связанную с поставками в Россию вооружений, говорит Кашин. Если начнутся существенные поставки китайского оружия, то это, скорее всего, вызовет ответные действия со стороны США и ЕС, но и они вряд ли будут радикальными: масштаб китайской экономики слишком большой, чтобы легко решиться на введение против Китая санкционных мер.
Активный обмен по военной линии наблюдается у Пекина и с Минском, говорит Кашин. Например, Белоруссия ранее передала Китаю технологии производства больших многоосных машин, которые используются как пусковые установки для ракет. Кроме того, в Белоруссии с китайской помощью производится ракетная система «Полонез». Во время нынешнего визита Ли будет заинтересован услышать оценки белорусской стороны относительно украинского конфликта. При этом Пекин не будет вовлекаться в ситуацию с обострением на польско-белорусской границе, говорит эксперт, говоря, что общение китайцев с поляками по-прежнему можно назвать вполне конструктивным.