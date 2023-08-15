Министр обороны Китая начал визит в Россию и Белоруссию

Ежегодная Московская конференция по международной безопасности проводится Министерством обороны России с 2012 г. В первый год конференция проходила под названием «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности», тогда были приглашены около 200 политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран (в том числе из Европы, США и Канады). С 2014 г. западные дипломаты и военные стали отказываться от участия в этом мероприятии. Китай в тот год на московской конференции был представлен политкомиссаром существовавшего тогда Ланьчжоуского военного округа Народно-освободительной армии (НОАК) Ли Чансаем, а затем, с 2015 по 2019 г., – на уровне министра обороны. В 2020 г. мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса, а в 2021–2022 гг. министр обороны КНР выступал на военном форуме в России в видеоформате. В 2023 г. на форум, который пройдет в подмосковном парке «Патриот», были приглашены представители 102 государств, за исключением стран Запада. В программе – вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, сотрудничества оборонных ведомств разных стран и военные аспекты региональной безопасности.