В офисе Столтенберга допустили отказ Киева от части территорий ради членства в НАТО

Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. При этом до этого Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта. Кроме того, после саммита G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая предполагает в том числе поставку вооружений. В Кремле подобные гарантии назвали посягательством на безопасность России.