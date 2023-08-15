В офисе Столтенберга допустили отказ Киева от части территорий ради членства в НАТО
Украина может отказаться от части территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО, считает глава офиса генсека альянса Стиан Йенссен. Об этом пишет VG.
«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территорий и получит взамен членство в НАТО», – сказал он.
При этом чиновник напомнил, что Киев, считают в НАТО, должен самостоятельно решить, на каких условиях должны вестись переговоры с Москвой. Он также заявил о «значительном» движении в вопросе будущего членства Украины в НАТО, отметив, что все страны заинтересованы в неповторении конфликта.
Сам генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался обсуждать этот вопрос, отмечает VG.
В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.
Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. При этом до этого Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта. Кроме того, после саммита G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая предполагает в том числе поставку вооружений. В Кремле подобные гарантии назвали посягательством на безопасность России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2022 г. говорил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».