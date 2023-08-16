Чиновник НАТО допустил уступку Украиной части территорий в пользу России за вступление в альянс

В ближайшее время можно будет наблюдать извинения натовского клерка, так как подобные сложные вопросы не решаются одной формулой, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Если же рассматривать слова Йенсена по существу, то становится все более очевидным, что это реакция на стабилизацию линии фронта. У Украины нет ресурсов для разрекламированного контрнаступления, армия России также не предпринимает титанических усилий для своего наступления, и по итогу боевые действия сводятся к позиционному противостоянию.