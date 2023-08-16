Чиновник НАТО допустил уступку Украиной части территорий в пользу России за вступление в альянс

Чиновник НАТО допустил уступку Украиной части территорий в пользу России за вступление в альянсЕму придется извиниться за свои слова, считает эксперт
Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил, что Украина откажется от части территорий в пользу России, а взамен получит членство в альянсе, сообщает норвежский таблоид Verdens Gang.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – сказал Йенсен в ходе дебатов на телевидении. При этом, по его словам, якобы «есть значительные подвижки» в вопросе будущего членства Украины в НАТО, а Киев сам должен решать, когда и на каких условиях он хочет вести переговоры.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается комментировать урегулирование конфликта на Украине.
Позже в комментариях норвежскому изданию Йенсен пояснил, что обсуждение возможного поствоенного урегулирования уже идет, а вопрос об уступке территорий поднимают и другие страны. «Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», – пояснил он.
Спикер МИД Украины Олег Николенко уже заявил на своей странице в Facebook (Meta признана в России экстремистской и запрещена), что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий «абсолютно неприемлемы». «Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгует. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России», – сказал он.
На слова главы офиса Столтенберга отреагировал и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. «Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придется перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг [австрийское название города] любителям сала с коксом», – написал он.
В ходе июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны – члены НАТО сошлись на том, что Киеву будет направлено приглашение присоединиться к альянсу после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия среди всех его членов. При этом четкие сроки вступления Украины в Североатлантический альянс не были обозначены, а генсек НАТО и президент США Джо Байден отрицали такую вероятность до завершения военного конфликта.
В ближайшее время можно будет наблюдать извинения натовского клерка, так как подобные сложные вопросы не решаются одной формулой, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Если же рассматривать слова Йенсена по существу, то становится все более очевидным, что это реакция на стабилизацию линии фронта. У Украины нет ресурсов для разрекламированного контрнаступления, армия России также не предпринимает титанических усилий для своего наступления, и по итогу боевые действия сводятся к позиционному противостоянию.
Следует констатировать, продолжает эксперт, что у Украины не хватит средств вернуть новые регионы России себе. При этом даже в случае территориальных уступок членство Украины в НАТО маловероятно. По словам Денисова, на вильнюсском саммите Киеву был дан четкий сигнал о том, что альянс в текущих условиях не готов принять Украину как полноценного члена. Даже в случае мирного соглашения на основе территориальных уступок вероятность конфликта останется высокой, а в НАТО не готовы идти на задействование статьи о коллективной обороне ради Украины, резюмирует Денисов.