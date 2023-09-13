На Украине признали невозможность противостояния российским авиабомбам ФАБ-500

Эти модификации дали России ключевое преимущество перед украинской противовоздушной обороной. Российские самолеты летают на высоте более 9 км и сбрасывают бомбы примерно в 50 км от границы. Затем бомбы пролетают еще около 20 км по территории Украины, объяснил Игнат