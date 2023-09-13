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На Украине признали невозможность противостояния российским авиабомбам ФАБ-500

Ведомости

Модифицированным авиационным бомбам ФАБ-500, которые используют российские военные в ходе спецоперации, практически невозможно противостоять. Об этом заявил представитель воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью The Washington Post.

По информации издания, модифицированные ФАБ-500 были впервые применены весной 2023 г. Они отличаются тем, что скользят, а не падают к своей цели.

Эти модификации дали России ключевое преимущество перед украинской противовоздушной обороной. Российские самолеты летают на высоте более 9 км и сбрасывают бомбы примерно в 50 км от границы. Затем бомбы пролетают еще около 20 км по территории Украины, объяснил Игнат

«Теоретически этим бомбам можно противостоять, но их чрезвычайно трудно сбить, почти невозможно», – добавил представитель ВСУ. 

ФАБ-500 – советская авиационная бомба с фугасной боеголовкой весом 500 кг, принята на вооружение в 1954 г. Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством советских самолетов. После распада СССР на российских складах остались большие запасы ФАБ-500, отмечает The Washington Post.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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