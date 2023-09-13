На Украине признали невозможность противостояния российским авиабомбам ФАБ-500
Модифицированным авиационным бомбам ФАБ-500, которые используют российские военные в ходе спецоперации, практически невозможно противостоять. Об этом заявил представитель воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью The Washington Post.
По информации издания, модифицированные ФАБ-500 были впервые применены весной 2023 г. Они отличаются тем, что скользят, а не падают к своей цели.
Эти модификации дали России ключевое преимущество перед украинской противовоздушной обороной. Российские самолеты летают на высоте более 9 км и сбрасывают бомбы примерно в 50 км от границы. Затем бомбы пролетают еще около 20 км по территории Украины, объяснил Игнат
«Теоретически этим бомбам можно противостоять, но их чрезвычайно трудно сбить, почти невозможно», – добавил представитель ВСУ.
ФАБ-500 – советская авиационная бомба с фугасной боеголовкой весом 500 кг, принята на вооружение в 1954 г. Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством советских самолетов. После распада СССР на российских складах остались большие запасы ФАБ-500, отмечает The Washington Post.