Посольство РФ рекомендовало россиянам не приезжать в Латвию на личных авто

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств с российскими номерами. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Также гражданам России временно запрещено провозить предметы, импорт которых из России запрещен. В перечень входят в том числе ноутбуки, смартфоны, косметика. 11 сентября представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что каждая страна ЕС сможет принять собственные решения по реализации конкретных ограничений.