Посольство РФ рекомендовало россиянам не приезжать в Латвию на личных авто
Посольство России в Риге настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях, сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии.
В случае конфискации транспортных средств автовладельцев просят «доводить соответствующую информацию» до посольства.
12 сентября Латвия запретила въезд в Евросоюз лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в России. Автовладельцы должны будут вернуться обратно в Россию или Белоруссию, иначе автомобиль может быть конфискован.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств с российскими номерами. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Также гражданам России временно запрещено провозить предметы, импорт которых из России запрещен. В перечень входят в том числе ноутбуки, смартфоны, косметика. 11 сентября представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что каждая страна ЕС сможет принять собственные решения по реализации конкретных ограничений.