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Посольство РФ рекомендовало россиянам не приезжать в Латвию на личных авто

Ведомости

Посольство России в Риге настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях, сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии.

В случае конфискации транспортных средств автовладельцев просят «доводить соответствующую информацию» до посольства.

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12 сентября Латвия запретила въезд в Евросоюз лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в России. Автовладельцы должны будут вернуться обратно в Россию или Белоруссию, иначе автомобиль может быть конфискован.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств с российскими номерами. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Также гражданам России временно запрещено провозить предметы, импорт которых из России запрещен. В перечень входят в том числе ноутбуки, смартфоны, косметика. 11 сентября представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что каждая страна ЕС сможет принять собственные решения по реализации конкретных ограничений.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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