Латвия запретила въезд на авто с российскими номерами

Лица с такими авто должны будут вернуться обратно в Россию или Белоруссию, в противном случае можно будет принять решение о конфискации ТС. Физлицам будет разрешено вернуться из ЕС в Россию на машинах с номерами РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения, подчеркнули в СГД.