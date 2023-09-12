Латвия запретила въезд на авто с российскими номерами
Латвия запретила с 12 сентября въезд в Евросоюз лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в России, сообщается на сайте Службы госдоходов (СГД) республики.
«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИДа Служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с ТС, зарегистрированными в РФ, запрещен въезд в Евросоюз через пограничные переходы Латвия – Россия и Латвия – Белоруссия», – говорится в сообщении.
Лица с такими авто должны будут вернуться обратно в Россию или Белоруссию, в противном случае можно будет принять решение о конфискации ТС. Физлицам будет разрешено вернуться из ЕС в Россию на машинах с номерами РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения, подчеркнули в СГД.
В ведомстве также напомнили о действующем запрете на пересечение границы ЕС тягачами и прицепами, зарегистрированными в России. Это ограничение не затрагивает компании, перевозящие грузы транзитом через ЕС в Калининградскую область.
Ранее сегодня вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что власти республики могут конфисковать автомобили, зарегистрированные в России, если у его владельца нет подтверждающих документов, что он следует транзитом в Калининград.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств россиян. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.
11 сентября представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Страны ЕС не должны запрещать россиянам ввозить на территорию союза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши, уточняли в ЕК.