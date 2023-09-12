В Литве предупредили о возможности конфискации машин россиян
Власти Литвы могут конфисковать автомобили, зарегистрированные в России. Об этом заявила вице-министр иностранных дел страны Йовита Нелюпшене в интервью радио LRT.
«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет подтверждающих документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, он должен знать, что его автомобиль будет конфискован», – сказала Нелюпшене.
Она добавила, что сейчас россияне могут пересекать границу «только при наличии у них на это права» – либо на автобусе, либо пешком.
Ранее министр внутренних дел республики Агне Билотайте, ссылаясь на разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян, заявила, что зарегистрированные в РФ авто должны быть конфискованы, так как это «функция» таможенных органов страны.
8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение по ввозу в Евросоюз транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. Уточнялось, что в список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.