В Литве предупредили о возможности конфискации машин россиян

«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет подтверждающих документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, он должен знать, что его автомобиль будет конфискован», – сказала Нелюпшене.