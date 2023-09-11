ЕК уточнила механизм санкций в отношении личных вещей россиян

8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России также запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др.