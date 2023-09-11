ЕК уточнила механизм санкций в отношении личных вещей россиян
Еврокомиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства Евросоюза. Об этом на брифинге заявил представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри, комментируя пояснения комиссии по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян.
Страны ЕС не должны запрещать россиянам ввозить на территорию Евросоюза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши, сказано в сообщении ЕК.
«Действующие санкции – это часть законодательства ЕС. Государства ЕС должны соблюдать эти санкции. Что касается конкретных действий, конкретных ситуаций, то государства несут ответственность за их реализацию, мы предоставляем инструкции для того, чтобы они могли выполнять свои обязательства», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России также запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др.
Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал запрет ЕС «полным беспределом» и выразил уверенность, что Россия «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди, в отличие от них». По мнению сенатора Андрея Клишаса, только зеркальные меры смогут повлиять на «взбесившихся евробюрократов» и отмену подобных ограничений, которые являются «дискриминацией в чистом виде на основании паспорта». На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России следует временно приостановить дипломатические отношения со странами ЕС.