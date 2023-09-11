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В ФТС назвали беспределом запрет на ввоз автомобилей и смартфонов в ЕС

Ведомости

Запрет на въезд в ЕС россиян с автомобилями, смартфонами и другими личными вещами является полным беспределом. Об этом заявил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов в кулуарах ВЭФ, передает РБК

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», – сказал он.  

Давыдов напомнил, что ЕС заморозил таможенное сотрудничество с Россией, поэтому повлиять на действия европейской таможни Россия не может. «По крайне мере силами таможни», – добавил он. Комментируя возможные ответные действия, врио главы ФТС заявил, что РФ «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».  

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8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. 

ЕК ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Согласно ст. 3i, вводится запрет на продажу и ввоз на территорию ЕС ряда товаров, включая автомобили. Накануне, 10 сентября, в ЕК уточнили, что, помимо автомобилей, россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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