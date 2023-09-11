В ФТС назвали беспределом запрет на ввоз автомобилей и смартфонов в ЕС
«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», – сказал он.
Давыдов напомнил, что ЕС заморозил таможенное сотрудничество с Россией, поэтому повлиять на действия европейской таможни Россия не может. «По крайне мере силами таможни», – добавил он. Комментируя возможные ответные действия, врио главы ФТС заявил, что РФ «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».
8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.
ЕК ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Согласно ст. 3i, вводится запрет на продажу и ввоз на территорию ЕС ряда товаров, включая автомобили. Накануне, 10 сентября, в ЕК уточнили, что, помимо автомобилей, россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.