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Общество

Посольство рекомендовало не посещать Финляндию на российских машинах

Ведомости

Российское посольство в Финляндии рекомендовало гражданам не посещать страну на машинах с номерами РФ после публикации разъяснений Еврокомиссии.

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», – сообщили в пресс-службе.

8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.

В июле посольство России в Германии призывало россиян воздержаться от поездок в ФРГ на фоне нескольких случаев изъятия немецкими властями российских автомобилей. Власти ФРГ утверждали, что россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле». В сентябре посольство заявило, что продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян автомобилей. 

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Летом 2022 г. финская таможня изъяла у россиян валюту при въезде в Россию. Тогда в таможенном департаменте Финляндии объяснили это ст. 5i регламента Совета ЕС, согласно которой запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства - члена ЕС, в Россию или любому физлицу, организации или органу в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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