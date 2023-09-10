Посольство рекомендовало не посещать Финляндию на российских машинах
Российское посольство в Финляндии рекомендовало гражданам не посещать страну на машинах с номерами РФ после публикации разъяснений Еврокомиссии.
«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», – сообщили в пресс-службе.
8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.
В июле посольство России в Германии призывало россиян воздержаться от поездок в ФРГ на фоне нескольких случаев изъятия немецкими властями российских автомобилей. Власти ФРГ утверждали, что россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле». В сентябре посольство заявило, что продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян автомобилей.
Летом 2022 г. финская таможня изъяла у россиян валюту при въезде в Россию. Тогда в таможенном департаменте Финляндии объяснили это ст. 5i регламента Совета ЕС, согласно которой запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства - члена ЕС, в Россию или любому физлицу, организации или органу в России.