Посольство рекомендовало не посещать Финляндию на российских машинах

Летом 2022 г. финская таможня изъяла у россиян валюту при въезде в Россию. Тогда в таможенном департаменте Финляндии объяснили это ст. 5i регламента Совета ЕС, согласно которой запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства - члена ЕС, в Россию или любому физлицу, организации или органу в России.