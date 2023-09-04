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Общество

Финляндия не будет ограничивать работу российской службы такси Yango

Ведомости

Правительство Финляндии не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango, говорится в письменном ответе министра транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне председателю парламентского комитета по вопросам транспорта и коммуникаций Йоуни Оваска.

Согласно оценке агентства транспорта и связи Traficom, передача данных Yango не представляет реальной угрозы безопасности.

8 августа уполномоченный по защите данных Финляндии предписал «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. Необходимость решения объяснили тем, что с 1 сентября перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию российских правоохранительных органов. Минюст Финляндии посчитал, что Yango не сможет защитить персональные данные клиентов в соответствии с требованиями законодательства ЕС после этой законодательной новации в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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