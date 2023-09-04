Финляндия не будет ограничивать работу российской службы такси Yango

8 августа уполномоченный по защите данных Финляндии предписал «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. Необходимость решения объяснили тем, что с 1 сентября перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию российских правоохранительных органов. Минюст Финляндии посчитал, что Yango не сможет защитить персональные данные клиентов в соответствии с требованиями законодательства ЕС после этой законодательной новации в России.