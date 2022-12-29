Путин подписал закон о регулировании работы такси

Принятый документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. В частности, водителем такси не может работать человек, у которого есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, получивший административный арест за нарушение ПДД, либо которого повторно лишали прав в течение одного года.