Путин подписал закон о регулировании работы такси
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу такси в стране, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Принятый документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. В частности, водителем такси не может работать человек, у которого есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, получивший административный арест за нарушение ПДД, либо которого повторно лишали прав в течение одного года.
Кроме того, автомобиль должен иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке» («шашечки»). На крыше автомобиля предлагается установить оранжевый фонарь. Помимо этого, в салоне должна быть информация о водителе.
Также, согласно документу, планируется создать региональный реестр служб заказа такси, перевозчиков легковыми такси и легковых такси, а также федеральную информационную систему, которая будет собирать и хранить данные из трех реестров. Содержащаяся в ней информация будет общедоступной, за исключением той, доступ к которой ограничен законом.
Города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) теперь могут установить минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.