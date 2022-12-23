Матвиенко призвала службы такси закупать отечественные автомобили
Компаниям, которые работают в сфере такси, следует закупать автомобили отечественных производителей. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Конечно, надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым будет и обслуживание качественное, сервис», — сказала она (цитата по ТАСС). Матвиенко отметила, что в нынешних условиях стоит поддерживать российских автопроизводителей.
Председатель Совфеда добавила, что поддерживает поправку, которая позволила бы кабмину устанавливать требования по уровню локализации на территории РФ производства автомобилей, которые используются в качестве такси. Данная инициатива не была включена в итоговую версию закона о регулировании работы такси. По мнению Матвиенко, в будущем Совфеду нужно подготовить эту поправку.
23 декабря Совфед одобрил закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. В частности, водителем такси не может работать человек, у которого есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения и которого повторно лишали прав в течение одного года.
Законом также устанавливается, что автомобиль должен иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке» («шашечки»). На крыше автомобиля предлагается установить оранжевый фонарь. Кроме того, в салоне должна быть информация о водителе.
Также, согласно документу, планируется создать региональные реестры такси. Города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) теперь могут установить минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.