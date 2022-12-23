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Бизнес

Матвиенко призвала службы такси закупать отечественные автомобили

Ведомости

Компаниям, которые работают в сфере такси, следует закупать автомобили отечественных производителей. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«Конечно, надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым будет и обслуживание качественное, сервис», — сказала она (цитата по ТАСС). Матвиенко отметила, что в нынешних условиях стоит поддерживать российских автопроизводителей. 

Председатель Совфеда добавила, что поддерживает поправку, которая позволила бы кабмину устанавливать требования по уровню локализации на территории РФ производства автомобилей, которые используются в качестве такси. Данная инициатива не была включена в итоговую версию закона о регулировании работы такси. По мнению Матвиенко, в будущем Совфеду нужно подготовить эту поправку.

23 декабря Совфед одобрил закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. В частности, водителем такси не может работать человек, у которого есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения и которого повторно лишали прав в течение одного года. 

Законом также устанавливается, что автомобиль должен иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке» («шашечки»). На крыше автомобиля предлагается установить оранжевый фонарь. Кроме того, в салоне должна быть информация о водителе.

Также, согласно документу, планируется создать региональные реестры такси. Города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) теперь могут установить минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных