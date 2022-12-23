Матвиенко призвала службы такси закупать отечественные автомобили

23 декабря Совфед одобрил закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. В частности, водителем такси не может работать человек, у которого есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения и которого повторно лишали прав в течение одного года.