Ликсутов: новые «Москвичи» заинтересуют чиновников и каршеринг
В правительстве Москвы уверены в достаточном уровне спроса на планируемые в 2023 г. к выпуску 50 000 кроссоверов «Москвич», основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников. Об этом рассказал столичный вице-мэр Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту».
«Рынок сбыта точно будет. Основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент... Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер «Москвич» как машину для ежедневных рабочих поездок. С учетом сегодняшней ситуации на рынке мы думаем, что автомобиль будет востребован», – рассказал он.
Ликсутов подчеркнул, что завод «Москвич» является гарантией того, что у агрегаторов такси и каршеринга будет партнер с локальным производством, сервисной базой и наличием компонентов, который сможет «реагировать на новые потребности бизнеса».
Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
В начале декабря «Москвич» сообщил о запуске серийного производства и что он уже выпустил свыше 160 автомобилей «Москвич 3». Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей. Стоимость автомобиля «Москвич 3» составит от 1,97 млн руб. Кроссовер будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Помимо этого, стало известно, что новый «Москвич» появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца года. В список вошли «Рольф», «Авторусь», Major, «Рольф центр», ТЦ «Кунцево» и др.
В Кремле появление нового кроссовера в столичных дилерских центрах назвали «безусловно отрадным фактом» и приветствовали шаги завода «Москвич», направленные на сокращение дефицита на рынке легковых автомобилей до минимума.