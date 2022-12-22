Ликсутов: новые «Москвичи» заинтересуют чиновников и каршеринг

В начале декабря «Москвич» сообщил о запуске серийного производства и что он уже выпустил свыше 160 автомобилей «Москвич 3». Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей. Стоимость автомобиля «Москвич 3» составит от 1,97 млн руб. Кроссовер будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Помимо этого, стало известно, что новый «Москвич» появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца года. В список вошли «Рольф», «Авторусь», Major, «Рольф центр», ТЦ «Кунцево» и др.