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Бизнес

В Москве началась серийная сборка автомобилей «Москвич»

Ведомости

В Москве 23 ноября на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич», сообщили в Минпромторге. Первой новой моделью завода стал кроссовер «Москвич 3». Его продажи планируется начать в декабре 2022 г.

На торжественной церемонии присутствовали вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин.

26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.

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19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. 20 июля стало известно, что в качестве платформы для электромобилей «Москвич» рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну.

В августе правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб. Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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