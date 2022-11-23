В Москве началась серийная сборка автомобилей «Москвич»
В Москве 23 ноября на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич», сообщили в Минпромторге. Первой новой моделью завода стал кроссовер «Москвич 3». Его продажи планируется начать в декабре 2022 г.
На торжественной церемонии присутствовали вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин.
26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.
19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. 20 июля стало известно, что в качестве платформы для электромобилей «Москвич» рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну.
В августе правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб. Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения.
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