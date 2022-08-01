Правительство Москвы и «Камаз» инвестируют в завод «Москвич» 5 млрд рублей
Правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб., следует из опубликованного на сайте мэрии документа.
Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения. «Стороны согласовали, что в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора, указанного в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, обеспечат финансирование Общества на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей в долях, равных доле участия каждого из акционеров Общества в уставном капитале Общества, для целей инвестиций в локализацию узлов компонентов и адаптацию производственных мощностей», – говорится в документе.
До 15 августа 2022 г. стороны должны согласовать стратегию развития «Москвича», до 1 октября 2022 г. «Камаз» или аффилированные с ним лица обязались приобрести 50% долю в уставном капитале завода. Также стороны договорились о целевых показателях предприятия – до 31 декабря 2022 г. на «Москвиче» должно быть собрано не менее 600 автомобилей, из них 200 – с электродвигателем. В течение 2023 г. завод должен собрать не менее 50 000 автомобилей (10 000 – с электродвигателем), в 2024 г. – 100 000 (20 000 – с электродвигателем). Правительство Москвы и «Камаз» договорились сохранить весь трудовой коллектив и развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.
26 апреля стало известно, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Собянин тогда заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе – электромобили.
19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. 20 июля сообщалось, что в качестве платформы для электромобилей «Москвич» рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего Когогину и совладельцу «Камаза», бизнесмену Рубену Варданяну. «Кама» напрямую не является проектом «Камаза». Это проект компактного городского электрокара, создаваемый силами одноименного стартапа. Компания «Кама» зарегистрирована в августе 2021 г. в Набережных Челнах по адресу главной дирекции «Камаза». Когогин и Варданян вложились в стартап на паритетных началах.