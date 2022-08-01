Правительство Москвы и «Камаз» инвестируют в завод «Москвич» 5 млрд рублей

До 15 августа 2022 г. стороны должны согласовать стратегию развития «Москвича», до 1 октября 2022 г. «Камаз» или аффилированные с ним лица обязались приобрести 50% долю в уставном капитале завода. Также стороны договорились о целевых показателях предприятия – до 31 декабря 2022 г. на «Москвиче» должно быть собрано не менее 600 автомобилей, из них 200 – с электродвигателем. В течение 2023 г. завод должен собрать не менее 50 000 автомобилей (10 000 – с электродвигателем), в 2024 г. – 100 000 (20 000 – с электродвигателем). Правительство Москвы и «Камаз» договорились сохранить весь трудовой коллектив и развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.