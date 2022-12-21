Песков: Путин не планирует тестировать новый кроссовер «Москвич 3»
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать завод «Москвич» и тестировать новый кроссовер «Москвич 3», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Пока нет таких планов у президента», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков также прокомментировал новость о том, что до конца этого года в дилерских центрах Москвы уже появится новый «Москвич». По его словам, «это безусловно отрадный факт». Представитель Кремля отметил, что сейчас на рынке легковых автомобилей есть определенный дефицит. Но «уверенные шаги» завода «Москвич», направленные на сокращение дефицита до минимума, «вызывают удовлетворение и это можно только приветствовать».
23 ноября в Москве на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич». Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
В начале декабря «Москвич» сообщил о запуске серийного производства и что он уже выпустил свыше 160 автомобилей «Москвич 3». Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей.
Ранее сегодня пресс-служба предприятия «Москвич» сообщила, что стоимость автомобиля «Москвич 3» составит от 1,97 млн руб. Кроссовер будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Помимо этого, стало известно, что новый «Москвич» появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца года. В список вошли «Рольф», «Авторусь», Major, «Рольф центр», ТЦ «Кунцево» и др.