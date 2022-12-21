Песков: Путин не планирует тестировать новый кроссовер «Москвич 3»

Песков также прокомментировал новость о том, что до конца этого года в дилерских центрах Москвы уже появится новый «Москвич». По его словам, «это безусловно отрадный факт». Представитель Кремля отметил, что сейчас на рынке легковых автомобилей есть определенный дефицит. Но «уверенные шаги» завода «Москвич», направленные на сокращение дефицита до минимума, «вызывают удовлетворение и это можно только приветствовать».