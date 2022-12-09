«Москвич» за две недели произвел более 160 автомобилей

23 ноября в Москве на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич». Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Сообщалось, что стоимость автомобиля «Москвич 3» может составить от 1,6 до 2 млн руб.