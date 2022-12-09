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«Москвич» за две недели произвел более 160 автомобилей

Ведомости

Завод «Москвич» с начала запуска серийного производства — 23 ноября — выпустил свыше 160 автомобилей «Москвич 3», сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

«С момента старта производства на заводе «Москвич» прошло немногим больше 2 недель. На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей Москвич 3 с бензиновым двигателем», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба завода «Москвич», предприятие готовится запустить сборку электромобилей. Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей.

23 ноября в Москве на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич». Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Сообщалось, что стоимость автомобиля «Москвич 3» может составить от 1,6 до 2 млн руб.

В конце апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.

В августе правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб. Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных