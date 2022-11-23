Стоимость нового «Москвича» может составить 1,6-2 млн рублей
Стоимость автомобиля «Москвич 3» может составить от 1,6 до 2 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на источник. Серийное производство автомобиля было запущено 23 ноября.
«Стоимость нового "Москвич 3" без учета скидки может составить $27 000-33 000 (1,6-2 млн руб.)», — отметил собеседник агентства. Другой источник заявил, что стоимость на уровне 2 млн руб. обсуждалась, но окончательно не утверждена.
Московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия») ранее начал серийную крупноузловую сборку автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
В августе правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб. Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения.
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