Стоимость нового «Москвича» может составить 1,6-2 млн рублей

В августе правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб. Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения.