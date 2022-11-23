Автозавод «Москвич» начал сборку автомобилей по китайскому образцу

Автозавод «Москвич» начал сборку автомобилей по китайскому образцуТехнологическая независимость в производстве будет достигнута к 2027 году
Московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия») начал серийную крупноузловую сборку автомобилей. Об этом сообщили 23 ноября Минпромторг и технологический партнер «Москвича» – компания «Камаз».
Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
Происхождение машины подтверждается и данными Росстандарта, согласно которым «Москвич 3» и его электрическая версия – «Москвич 3е» представляют собой варианты китайских JAC JS4 и iEVS4 соответственно. О вероятности использования китайской модели в качестве основы для сборки в Москве неоднократно также говорили ранее источники «Ведомостей».
В следующие два года производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации, говорится в сообщении «Камаза». Как и планировалось, первые «Москвичи» сойдут с конвейера уже в декабре 2022 г., всего до конца этого года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 машин с бензиновым двигателем и 200 электромобилей. Они будут доступны для покупателей в Москве и Центральном федеральном округе уже с декабря, в остальной части страны – с весны 2023 г.
Дальнейший план по производству также остался неизменным: в 2023 г. будет собрано 50 000 машин крупноузловым методом, 10 000 из которых – с электродвигателем, в 2024 г. – 100 000 автомобилей, из них 20 000 – электрокары. Половину объема 2024 г. предполагается собирать уже по полному циклу, включая сварку и окраску.
«Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 г. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 г.», – рассказал вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров (цитата по ТАСС).
В качестве одной из основ для собственной универсальной платформы электромобиля рассматривалась разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну («Ведомости» писали об этом 20 июля). Окончательное решение на тот момент еще не было принято, говорил источник «Ведомостей» в Минпромторге.
Как пояснил Мантуров, «Камаз» в ближайшем будущем может расширить свой специнвестконтракт (СПИК), включив в него «Москвич». Это позволит продукции автозавода претендовать на участие в мерах господдержки спроса – программах льготного автокредитования и лизинга. Мантуров отметил, что технологическая независимость в производстве «Москвича» будет достигнута к 2027 г.
Сейчас все оборудование на «Москвиче» и так импортное, оставшееся в наследство от Renault, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, формулировка «технологическая независимость» достаточно гибкая и может предполагать достаточно многое. Эксперт считает, что «Москвич», скорее всего, в ближайшее время войдет в СПИК «Камаза», а сами инвестсоглашения для автопрома будут пересматриваться ввиду ухода многих игроков рынка. Впрочем, любое выражение намерения об углублении локализации для российского автопрома – это плюс, считает он.