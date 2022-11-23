Автозавод «Москвич» начал сборку автомобилей по китайскому образцу

​​В следующие два года производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации, говорится в сообщении «Камаза». Как и планировалось, первые «Москвичи» сойдут с конвейера уже в декабре 2022 г., всего до конца этого года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 машин с бензиновым двигателем и 200 электромобилей. Они будут доступны для покупателей в Москве и Центральном федеральном округе уже с декабря, в остальной части страны – с весны 2023 г.