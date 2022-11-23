«Наконец-то!»: депутаты отреагировали на возобновление производства «Москвича»Такая машина подошла бы для поездок в магазин или на дачу, считают они
Сборка автомобилей «Москвич» начата 23 ноября на бывшем заводе Renault в Москве. Продажи первой модели, кроссовера «Москвич 3», планируется начать уже в декабре 2022 г. Согласно данным Минпромторга РФ, эта модель оснащена бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.
«Ведомости» спросили депутатов Госдумы, готовы ли они пересесть со своих автомобилей на новый кроссовер.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»):
«В свое время я поездил на отечественном автопроме – у меня была новенькая 99-я [»Лада»]. Кстати, купил ее после неудачного опыта с иномаркой – и не пожалел. Машина послужила мне верой и правдой 2,5 года. Это был автомобиль с приличным набором ездовых качеств и характеристик, недорогой в обслуживании. Последние 10 лет езжу на Lexus.
Отношусь к отечественному автопрому без всякой иронии. Глобальные технологии сегодня всех уровняли, и наши автомобили среднего сегмента, в принципе, не сильно уступают иным производителям – ни по цене, ни по качеству. Я довольно часто пользуюсь каршерингом – могу сравнить. Например, «китайцы» сейчас сопоставимы уже с немецким автопромом, «французы» им уступают.
Проблема нашего автопрома в том, что он представлен не во всех сегментах. Если бы на отечественном рынке был автомобиль, способный конкурировать с европейскими брендами в разных сегментах, я бы с уверенностью рассматривал такой вариант. Желаю «Москвичу» удачи и нового витка в развитии. Хотя раньше «Москвич» и проигрывал «Ладе», но пускай подтягиваются».
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин («Единая Россия»):
«Я бы сначала посмотрел на характеристики, комплектацию, как они ездят. Я положительно отношусь к тому, что начался серийный выпуск «Москвичей». Это использование имеющихся площадей, это рабочие места, это наш известный бренд. Название немного забытое, но оно в памяти, на них раньше ездили. Сейчас будут современные, более качественные и безопасные автомобили».
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»):
«У меня сейчас только служебный автомобиль, я давно не водила. Если бы была потребность в личном автомобиле, конечно [купила бы автомобиль «Москвич»]. Я даже недавно была на великолепной выставке, посвященной «Москвичу». Я не знала, что у этого автомобиля такая богатая история, я знала только конечный продукт. То, что раньше были и гоночные машины, и еще столько всего… Советскому автопрому есть чем гордиться. Поддерживаю полностью возобновление выпуска «Москвичей». Моя реакция на это – «наконец-то».
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия»):
«Надо смотреть, что за штука. Очень классно, что сохранили рабочие места, производство, быстро отреагировали на уход Renault, вцепились в предприятие, не остановили его фактически ни на месяц. Реакция предпринимательского сообщества и власти такая, какая должна быть. Выглядит машинка классно. Надо попробовать, почему бы и нет?»
Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»):
«Не поверите, если бы мне машина нужна была, купил бы. При этом обратил бы внимание: [если есть] две одинаковые машины с примерно одинаковыми характеристиками, я возьму отечественную. Все же для большинства автомобиль — это средство передвижения и объект повышенной опасности. Очень важны, если ты разумный человек, потребительские качества нового автомобиля. А также — соответствие цены качеству».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»):
«Есть ряд условий, которым должен соответствовать мой автомобиль: это надежность, нержавеющий корпус, климат-контроль, парктроники. В целом я неприхотлива. Езжу на машине Toyota Auris – в основном по хозяйственным делам, в магазин, на дачу. Если новый российский автомобиль будет соответствовать этим требованиям, почему нет? Много лет ездила на «Жигулях» различных моделей, спокойно отношусь к нашим авто. Они неплохо чинятся».
26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе – электромобили.
19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. 20 июля стало известно, что в качестве платформы для электромобилей «Москвич» рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну.