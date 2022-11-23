«Наконец-то!»: депутаты отреагировали на возобновление производства «Москвича»

«У меня сейчас только служебный автомобиль, я давно не водила. Если бы была потребность в личном автомобиле, конечно [купила бы автомобиль «Москвич»]. Я даже недавно была на великолепной выставке, посвященной «Москвичу». Я не знала, что у этого автомобиля такая богатая история, я знала только конечный продукт. То, что раньше были и гоночные машины, и еще столько всего… Советскому автопрому есть чем гордиться. Поддерживаю полностью возобновление выпуска «Москвичей». Моя реакция на это – «наконец-то».