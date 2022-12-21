Стоимость кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,97 млн рублей

В начале декабря «Москвич» сообщил, что с начала запуска серийного производства — 23 ноября — выпустил свыше 160 автомобилей «Москвич 3». Вместе с тем «Москвич» заявил о подготовке начать сборку электромобилей. Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей.