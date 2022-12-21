Стоимость кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,97 млн рублей
Стоимость автомобиля «Москвич 3» составит от 1,97 млн руб., сообщила пресс-служба предприятия «Москвич» в Telegram-канале.
«Новый автомобиль [Москвич 3] будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей», — говорится в сообщении.
Кроссовер будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. Помимо этого, стало известно, что новый «Москвич» появится в 11 дилерских центрах Москвы. В список вошли «Рольф», «Авторусь», Major, «Рольф Центр», ТЦ «Кунцево» и др.
«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России», — отметил генеральный директор «Москвича» Дмитрий Пронин.
В начале декабря «Москвич» сообщил, что с начала запуска серийного производства — 23 ноября — выпустил свыше 160 автомобилей «Москвич 3». Вместе с тем «Москвич» заявил о подготовке начать сборку электромобилей. Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей.
23 ноября в Москве на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич». Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Ранее сообщалось, что стоимость автомобиля «Москвич 3» может составить от 1,6 до 2 млн руб.
В конце апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.