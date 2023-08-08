В Финляндии запретили «Яндексу» передавать данные клиентов такси Yango в Россию

В мае стало известно, что купить долю в «Яндексе» может ВТБ, председатель правления банка Андрей Костин сообщал, что сделка может быть закрыта до конца года. Помимо ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать глава «Интерроса» Владимир Потанин и Алекперов. На ПМЭФе Костин рассказал журналистам, что инвесторам предлагают купить «Яндекс» без предусмотренной скидки в 50%. По его словам, оформлять сделку на таких условиях не стоит.