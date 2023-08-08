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Бизнес

В Финляндии запретили «Яндексу» передавать данные клиентов такси Yango в Россию

Ведомости

Уполномоченный по защите данных Финляндии предписал «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию, сообщается на сайте офиса омбудсмена.

Необходимость такого шага объясняется одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года и вступающим в силу с 1 сентября. По нему перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию правоохранительных органов. 

Финское управление защиты данных обращает внимание на то, что агрегаторы такси обязаны будут также передавать ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок доступа ФСБ к таким данным в июле.

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«Министерство юстиции Финляндии считает, что Yango не может защитить персональные данные клиентов в соответствии с требованиями законодательства ЕС после этой законодательной новации в России. Следовательно, необходим приказ о приостановлении передачи данных», – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что Yango работает в Финляндии и Норвегии, а персональные данные службы такси обрабатываются компанией Ridetech International B.V. Далее, согласно информации Yango, компания передает персональные данные в Россию.

Временный порядок ограничения передача данных вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 30 ноября.

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В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.

В мае стало известно, что купить долю в «Яндексе» может ВТБ, председатель правления банка Андрей Костин сообщал, что сделка может быть закрыта до конца года. Помимо ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать глава «Интерроса» Владимир Потанин и Алекперов. На ПМЭФе Костин рассказал журналистам, что инвесторам предлагают купить «Яндекс» без предусмотренной скидки в 50%. По его словам, оформлять сделку на таких условиях не стоит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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