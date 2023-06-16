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Глава ВТБ Костин предложил забрать контроль над «Яндексом»

Ведомости

Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил забрать контроль над «Яндексом». Об этом он заявил журналистам на ПМЭФе.

По словам Костина, инвесторам предлагают купить «Яндекс» без предусмотренной скидки в 50%. По его словам, оформлять сделку на таких условиях не стоит.

«У нас есть указ президента за 50%, а здесь речь идет о рыночной сделке, [заплатить] американским инвесторам за то, что у нас отобрали все», – поделился Костин.

Предправления ВТБ предложил действовать по схеме «Фортума»: забрать компанию в управление и вернуть владельцам после того, как закончится действие санкций.

Костин недоумевает, почему банк должен купить «Яндекс»: «Есть компании типа "Макдоналдса", которые технологии сюда привели, ноу-хау создали здесь. А эти-то [имеются в виду иностранные акционеры «Яндекса»] вообще на самом деле купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей, их же поместили все под санкции, обобрали их на самом деле и создали такие условия, а сейчас мы им берем и платим». Он считает, что купить компанию за полную стоимость – плохая сделка.

Ранее по теме: Костин допустил отказ ВТБ от покупки доли в «Яндексе»

Ранее Костин заявил, что ВТБ может отказаться от покупки доли в «Яндексе», потому что ее цена в ходе обсуждений превысила изначальное предложение банка. Недавно объявленная стоимость актива составила $7 млрд, однако при подаче предложения ВТБ исходил из более низких показателей, заключил Костин.

О том, что ВТБ может купить долю в «Яндексе», стало известно 23 мая 2023 г. Как сообщил Костин, сделка может быть закрыта до конца года.

Помимо ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать глава «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Зачем Потанину и Алекперову нужен «Яндекс»

Новые инвесторы вряд ли будут контролировать компанию, а станут скорее «экономическими инвесторами», уверяют эксперты

В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.

Сейчас основным акционером компании является LASTAR Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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