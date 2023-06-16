Глава ВТБ Костин предложил забрать контроль над «Яндексом»
По словам Костина, инвесторам предлагают купить «Яндекс» без предусмотренной скидки в 50%. По его словам, оформлять сделку на таких условиях не стоит.
«У нас есть указ президента за 50%, а здесь речь идет о рыночной сделке, [заплатить] американским инвесторам за то, что у нас отобрали все», – поделился Костин.
Предправления ВТБ предложил действовать по схеме «Фортума»: забрать компанию в управление и вернуть владельцам после того, как закончится действие санкций.
Костин недоумевает, почему банк должен купить «Яндекс»: «Есть компании типа "Макдоналдса", которые технологии сюда привели, ноу-хау создали здесь. А эти-то [имеются в виду иностранные акционеры «Яндекса»] вообще на самом деле купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей, их же поместили все под санкции, обобрали их на самом деле и создали такие условия, а сейчас мы им берем и платим». Он считает, что купить компанию за полную стоимость – плохая сделка.
Ранее Костин заявил, что ВТБ может отказаться от покупки доли в «Яндексе», потому что ее цена в ходе обсуждений превысила изначальное предложение банка. Недавно объявленная стоимость актива составила $7 млрд, однако при подаче предложения ВТБ исходил из более низких показателей, заключил Костин.
О том, что ВТБ может купить долю в «Яндексе», стало известно 23 мая 2023 г. Как сообщил Костин, сделка может быть закрыта до конца года.
Помимо ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать глава «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.
Сейчас основным акционером компании является LASTAR Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.