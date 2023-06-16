Глава ВТБ Костин предложил забрать контроль над «Яндексом»

Костин недоумевает, почему банк должен купить «Яндекс»: «Есть компании типа "Макдоналдса", которые технологии сюда привели, ноу-хау создали здесь. А эти-то [имеются в виду иностранные акционеры «Яндекса»] вообще на самом деле купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей, их же поместили все под санкции, обобрали их на самом деле и создали такие условия, а сейчас мы им берем и платим». Он считает, что купить компанию за полную стоимость – плохая сделка.