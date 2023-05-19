Зачем Потанину и Алекперову нужен «Яндекс»

Впрочем, убыточные сегменты компания, вероятно, продолжит развивать, поэтому российский «Яндекс» вряд ли будет сильно отличаться от того, который был до разделения, продолжает он. Вряд ли будущие инвесторы будут дробить «Яндекс», соглашается Делицын. Основные направления компании — это поиск, электронная коммерция и транспорт, но ничего из перечисленного не является «скважиной» для инвесторов, продолжает он. Поиск — прибыльный, но ему некуда расти, а электронная коммерция пока убыточна, но ценность «Яндекса» заключается в синергии между разными направлениями, рассуждает он.