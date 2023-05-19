Зачем Потанину и Алекперову нужен «Яндекс»Новые инвесторы вряд ли будут контролировать компанию, а станут скорее «экономическими инвесторами», уверяют эксперты
Российские бизнесмены, глава «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, направили в «Яндекс» предложение о покупке контроля в российском подразделении «Яндекса», которое оценивается в $7-7,5 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Обсуждение предложения советом директоров нидерландской Yandex N.V., контролирующей российский бизнес «Яндекса» и его зарубежные активы, «может состояться на следующей неделе в рамках ряда встреч в Дубае», но не факт, что стороны придут к соглашению о сделке, отмечают собеседники агентства.
Представители «Яндекса», Потанина и Алекперова отказались комментировать информацию о переговорах.
Речь идет о покупке не менее 51% в российском бизнесе «Яндекса», который оценивается в 560-600 млрд ($7-7,5 млрд) c учетом требования властей по дисконту в 50% при продаже иностранцами активов в РФ, говорят источники Bloomberg. Основное юрлицо «Яндекса», Yandex N.V., которое сейчас управляет и российскими, и зарубежными активами компании, находится в юрисдикции недружественных Нидерландов, добавляет агентство.
Речь идет о требованиях правительства по выходу иностранных акционеров из российских активов, при которых должен применяться 50%-ный дисконт, объясняет аналитик по ТМТ-сектору Владимир Беспалов. Соответственно, 560-600 млрд руб. — это, возможно, оценка уже с учетом дисконта, а изначально справедливая цена была установлена в два раза выше, т. е. 1,1-1,2 трлн руб. Сейчас торгуются только акции голландского «Яндекса» на Мосбирже, а в Нью-Йорке торги приостановлены, разделение компании пока не произошло, поэтому упоминание «российского Яндекса» условно, обращает внимание он.
Соответственно, за выкуп с дисконтом 51%-ной доли, которая будет выкупаться у голландской структуры, инвесторы могут заплатить примерно 280-300 млрд руб., оценивает Беспалов. Текущая рыночная капитализация всего «Яндекса» (Yandex N.V.) составляет 725,5 млрд руб. (на момент закрытия Мосбиржи 19 мая), соответственно, оценка в 1,1-1,2 трлн руб. при продаже российской части в целом адекватна, указывает аналитик.
560-600 млрд руб. стоит бизнес российского «Яндекса», подтверждает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Соответственно, инвесторы могут приобрести 51% бизнеса «Яндекса» за 280-300 млрд руб., соглашается он.
После публикации Bloomberg около 10:00 мск 19 мая акции «Яндекса» на Мосбирже начали расти: на пике в 14:20 мск их стоимость выросла на 11,8% до 2271,4 руб. за бумагу. К моменту сдачи заметки акции скорректировались до 9,4%.
Сейчас основным акционером компании по-прежнему является LASTAR Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он контролирует 45,1% голосующих акций и 8,5% акционерного капитала. В свободном обращении находятся 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала.
«По безотзывному решению Аркадия Воложа, принятому в июле 2022 г., LASTAR Trust не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Траст будет голосовать акциями только согласно рекомендациям независимых членов совета директоров «Яндекса», – указано на сайте компании.
«Яндекс» раскрывает разбивку только на уровне EBITDA и в 2022 г. положительная EBITDA была у бизнесов поиска, классифайдов и такси, тогда как убыточными оказались направления e-commerce и медиа, указывает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова.
Сейчас убыточными у «Яндекса» считаются направления e-commerce, экспериментальные инициативы (например, беспилотные технологии), «Яндекс.Еда» и Delivery Club, соглашается с ней Беспалов.
Впрочем, убыточные сегменты компания, вероятно, продолжит развивать, поэтому российский «Яндекс» вряд ли будет сильно отличаться от того, который был до разделения, продолжает он. Вряд ли будущие инвесторы будут дробить «Яндекс», соглашается Делицын. Основные направления компании — это поиск, электронная коммерция и транспорт, но ничего из перечисленного не является «скважиной» для инвесторов, продолжает он. Поиск — прибыльный, но ему некуда расти, а электронная коммерция пока убыточна, но ценность «Яндекса» заключается в синергии между разными направлениями, рассуждает он.
Возможное приобретение долей в бизнесе «Яндекса» Алекперовым и Потаниным будет сделано прежде всего для получения экономической выгоды, поскольку эти инвестиции не будут пересекаться с их основной деятельностью и дают возможность заработать на «технологическом лидере», рассуждает Беспалов.
«Идея заключается в том, чтобы долю в российском “Яндексе” выкупили представители российского бизнес-сообщества. При этом контроль будет находиться в руках менеджмента, который будет контролировать компанию, определять ее стратегию и развитие», — считает он.
Вероятнее всего Алекперова и Потанина интересует актив потому, что они социально ответственные предприниматели и хотят поучаствовать в «спасении цифрового будущего России», полагает Делицын. Искусственный интеллект и электронная коммерция — это растущий бизнес, и даже если он не будет приносить прибыль, возможно, появится кто-то еще, кто захочет долю «Яндекса» перекупить по высокой цене.
«С высокой степенью вероятности Алекперов и Потанин приобретают долю в “Яндексе” не навсегда, это может быть прямая инвестиция для конечной продажи тому игроку, который захочет быть на этих рынках навсегда, у кого выше синергия, например “Сбер”, “Ростелеком” или МТС», — заключил Делицын.
«Яндекс». Разделить все
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах по разделу компании. Ряд бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, сообщала тогда компания. Основная часть бизнеса Yandex N.V. с учетом ряда зарубежных направлений может быть выделена в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», говорится в заявлении компании. «Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», – сообщала в ноябре пресс-служба «Яндекса». Такую схему подразумевало решение совета директоров «о предварительных намерениях». Также компания изучала тогда возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний планировалось передать менеджменту «Яндекса», отмечалось тогда в заявлении. Сроки реализации этого плана тогда не назывались.