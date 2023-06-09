Костин допустил отказ ВТБ от покупки доли в «Яндексе»
Костин рассказал, что не уверен в том, что ВТБ, которому уже принадлежит небольшая доля «Яндекса», сохранит интерес к сделке.
«У нас никогда не было желания управлять "Яндексом", а для портфельной инвестиции важно правильно определить цену входа», – сказал он.
«Сейчас в сделке много факторов, один из них – рост цены в сравнении с первоначальной», – продолжил Костин, добавив, что в настоящее время банк не ведет активных переговоров в этом направлении. Также он уточнил, что недавно объявленная стоимость актива составила $7 млрд, однако при подаче предложения ВТБ исходил из других, более низких показателей.
По словам Костина, у «Яндекса» хорошие перспективы, однако в работе компании есть «свои особенности». Потенциальная следка также осложняется неопределенностью и риском санкций, считает он.
23 мая стало известно, что ВТБ заинтересован в покупке доли в российском IT-гиганте в составе консорциума инвесторов и подал соответствующую заявку. 25 мая представитель «Яндекса» сообщил, что там рассматривают заявки потенциальных инвесторов на покупку различных пакетов в компании. Новые владельцы не получат контроль над компанией, его сохранит за собой менеджмент «Яндекса», подчеркнул представитель компании.
Сейчас основным акционером компании по-прежнему является Lastar Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он контролирует 45,1% голосующих акций и 8,5% акционерного капитала. В свободном обращении находятся 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала. В 2022 г. траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании.
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнеса, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжит работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные организации под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.