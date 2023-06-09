Костин допустил отказ ВТБ от покупки доли в «Яндексе»

«Сейчас в сделке много факторов, один из них – рост цены в сравнении с первоначальной», – продолжил Костин, добавив, что в настоящее время банк не ведет активных переговоров в этом направлении. Также он уточнил, что недавно объявленная стоимость актива составила $7 млрд, однако при подаче предложения ВТБ исходил из других, более низких показателей.