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Бизнес

Костин допустил отказ ВТБ от покупки доли в «Яндексе»

Ведомости

ВТБ может отказаться от покупки доли в «Яндексе», потому что ее цена в ходе обсуждений превысила изначальное предложение банка. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

Костин рассказал, что не уверен в том, что ВТБ, которому уже принадлежит небольшая доля «Яндекса», сохранит интерес к сделке.

«У нас никогда не было желания управлять "Яндексом", а для портфельной инвестиции важно правильно определить цену входа», – сказал он.

«Сейчас в сделке много факторов, один из них – рост цены в сравнении с первоначальной», – продолжил Костин, добавив, что в настоящее время банк не ведет активных переговоров в этом направлении. Также он уточнил, что недавно объявленная стоимость актива составила $7 млрд, однако при подаче предложения ВТБ исходил из других, более низких показателей.

По словам Костина, у «Яндекса» хорошие перспективы, однако в работе компании есть «свои особенности». Потенциальная следка также осложняется неопределенностью и риском санкций, считает он.

23 мая стало известно, что ВТБ заинтересован в покупке доли в российском IT-гиганте в составе консорциума инвесторов и подал соответствующую заявку. 25 мая представитель «Яндекса» сообщил, что там рассматривают заявки потенциальных инвесторов на покупку различных пакетов в компании. Новые владельцы не получат контроль над компанией, его сохранит за собой менеджмент «Яндекса», подчеркнул представитель компании. 

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Сейчас основным акционером компании по-прежнему является Lastar Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он контролирует 45,1% голосующих акций и 8,5% акционерного капитала. В свободном обращении находятся 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала. В 2022 г. траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании.

В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнеса, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжит работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные организации под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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