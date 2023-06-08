Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» на решение о делистинге

В феврале прошлого года, после начала спецоперации на Украине, американские биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. 15 марта 2023 г. они получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. Как писали тогда «Ведомости», ни материнская структура Yandex N.V., ни другие компании группы «Яндекса» не пострадали. Санкции также не коснулись и остальных компаний в этом списке. По правилам NASDAQ в случае подачи апелляции до момента вынесения письменного решения комиссии действия по исключению из листинга будут приостановлены. Согласно правилам площадки, слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса от компании.