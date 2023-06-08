Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» на решение о делистинге
Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» на решение о делистинге, компания продолжит торговаться на бирже, сказано в сообщении «Яндекса». Американская биржа учла планы «Яндекса» провести реструктуризацию бизнеса в этом году.
«Американская биржа удовлетворила апелляцию Яндекса и не будет проводить делистинг — то есть ценные бумаги Яндекса останутся в биржевом списке», – сказано в сообщении компании.
Nasdaq учла аргументы, которые «Яндекс» привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент.
В феврале прошлого года, после начала спецоперации на Украине, американские биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. 15 марта 2023 г. они получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. Как писали тогда «Ведомости», ни материнская структура Yandex N.V., ни другие компании группы «Яндекса» не пострадали. Санкции также не коснулись и остальных компаний в этом списке. По правилам NASDAQ в случае подачи апелляции до момента вынесения письменного решения комиссии действия по исключению из листинга будут приостановлены. Согласно правилам площадки, слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса от компании.
Вчера, 7 июня, стало известно, что комиссия при NASDAQ отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге. Маркетплейс может оспорить это решение повторно. Компания планирует в течение ближайших двух недель обратиться в совет по рассмотрению листинга и слушаний при NASDAQ.
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнеса, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжит работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные организации под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.
В конце мая «Яндекс» подтвердил получение заявок от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. В «Яндексе» уточнили, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных останутся на российском рынке и продолжат работу. Международные части выделят в самостоятельные компании, которые будут контролироваться Yandex N.V. «Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент», – отметили в компании.