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Финансы

NASDAQ и NYSE проведут принудительный делистинг бумаг российских компаний

«Яндекс» и Ozon уже объявили о намерении обжаловать решения площадок
Екатерина Литова
MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images via AFP

15 марта поздно вечером российские компании, расписки которых обращаются на американских биржах NASDAQ и NYSE, получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. Речь идет о расписках «Яндекса», Ozon, HeadHunter, Циан и Qiwi. Соответствующее решение биржи опубликовали на сайтах, об этом также сообщается на сайте Московской биржи. 

28 февраля 2022 г. NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками этих компаний.

Ни материнская структура Yandex N.V., ни другие компании группы «Яндекса» не находятся под санкциями Евросоюза, США или Великобритании, говорится в сообщении компании. Не затронули санкции Ozon, Qiwi, Циан и HeadHunter. 

Московская биржа продолжит торги ценными бумагами «Яндекса», Ozon, HeadHunter, Qiwi и Циана в обычном режиме, сообщается на сайте площадки. В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие торгующиеся на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации. 

В сообщении «Яндекса» говорится, что компания намерена подать апелляцию в ближайшее время. Вопрос обжалования уже изучает и Ozon, говорит ее представитель. По правилам листинга компания имеет право запросить слушание специальной комиссии в течение семи календарных дней после уведомления, объясняет он.

По правилам NASDAQ, в случае подачи апелляции до момента вынесения письменного решения комиссии, действия по исключению из листинга будут приостановлены. Согласно правилам площадки, слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса от компании. 

Приостановка торгов не является препятствием для подачи компанией апелляции, уточнил представитель Ozon. 

При любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость, отметил представитель Ozon. То же самое заявляют в «Яндекс». 

Мотивационная программа для сотрудников «Яндекса» сейчас не привязана к акциям. В прошлом году компания обновила ее условия, заменив опционы повышенными окладами и премиями. На это компания направила 18,5 млрд руб., говорилось в отчетности компании по МСФО. 

«Ведомости» ожидают ответов представителей HeadHunter, Qiwi и Циан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных