NASDAQ и NYSE проведут принудительный делистинг бумаг российских компаний

15 марта поздно вечером российские компании, расписки которых обращаются на американских биржах NASDAQ и NYSE, получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. Речь идет о расписках «Яндекса», Ozon, HeadHunter, Циан и Qiwi. Соответствующее решение биржи опубликовали на сайтах, об этом также сообщается на сайте Московской биржи.