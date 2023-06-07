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NASDAQ отклонил апелляцию Ozon на решение о делистинге

Ведомости

Комиссия при NASDAQ отклонила апелляцию маркетплейса Ozon на решение о делистинге ценных бумаг компании, решение было принято 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon. 

«6 июня 2023 г. Ozon получил ответ комиссии при NASDAQ на апелляцию о принудительном делистинге депозитарных акций (ADS) компании с биржи. Комиссия оставила решение биржи о делистинге в силе», – сказано в сообщении. 

У Ozon есть возможность оспорить это решение повторно. Компания планирует в течение ближайших двух недель обратиться в совет по рассмотрению листинга и слушаний при NASDAQ.

После начала спецоперации на Украине американские биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. 15 марта 2023 г. они получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. 21 марта 2023 г. Ozon подал апелляцию на решение NASDAQ. Основанием для подачи апелляции стало то, что компания не нарушала правила и процедуры биржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных