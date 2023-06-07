NASDAQ отклонил апелляцию Ozon на решение о делистинге
Комиссия при NASDAQ отклонила апелляцию маркетплейса Ozon на решение о делистинге ценных бумаг компании, решение было принято 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon.
«6 июня 2023 г. Ozon получил ответ комиссии при NASDAQ на апелляцию о принудительном делистинге депозитарных акций (ADS) компании с биржи. Комиссия оставила решение биржи о делистинге в силе», – сказано в сообщении.
У Ozon есть возможность оспорить это решение повторно. Компания планирует в течение ближайших двух недель обратиться в совет по рассмотрению листинга и слушаний при NASDAQ.
После начала спецоперации на Украине американские биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. 15 марта 2023 г. они получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. 21 марта 2023 г. Ozon подал апелляцию на решение NASDAQ. Основанием для подачи апелляции стало то, что компания не нарушала правила и процедуры биржи.