NASDAQ отклонил апелляцию Ozon на решение о делистинге

После начала спецоперации на Украине американские биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. 15 марта 2023 г. они получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. 21 марта 2023 г. Ozon подал апелляцию на решение NASDAQ. Основанием для подачи апелляции стало то, что компания не нарушала правила и процедуры биржи.