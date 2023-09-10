Еврокомиссия подтвердила запрет на ввоз в ЕС машин и смартфонов для россиян
Россиянам запрещен въезд в Евросоюз на зарегистрированных в РФ личных автомобилях, так как это будет расцениваться как запрещенный импорт. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК), пишет РБК.
8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.
После этого российское посольство в Финляндии рекомендовало гражданам не посещать страну на машинах с номерами РФ после публикации разъяснений Еврокомиссии.
Помимо транспортных средств гражданам России также запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. Уточнялось, что в список ограничений попадают чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др.
Летом посольство России в Германии призывало россиян воздержаться от поездок в ФРГ на фоне нескольких случаев изъятия немецкими властями автомобилей, зарегистрированных в России. Власти ФРГ утверждали, что россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле». В сентябре посольство заявило, что продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян автомобилей.