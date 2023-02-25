Совет ЕС заявил о запрете около половины европейского экспорта в Россию

Граждане России не смогут занимать руководящие должности в организациях – операторах критической инфраструктуры ЕС, поскольку влияние РФ может создать «угрозу для предоставления услуг европейцам». Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на предоставление россиянам мощностей для хранения газа. Совет расширяет обязательства по отчетности о замороженных средствах, в том числе активам ЦБ РФ. Кроме того, в десятый пакет мер добавлены три российских банка, их названия в заявлении не уточняются.