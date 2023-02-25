Совет ЕС заявил о запрете около половины европейского экспорта в Россию
Десятый пакет санкций включает в себя ограничения на экспорт из стран Евросоюза в Россию товаров и технологий, в результате чего все принятые пакеты мер затрагивают почти половину экспорта ЕС в РФ, следует из заявления Совета ЕС.
25 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз одобрил десятый пакет санкций в отношении России, в который вошли 121 физлицо и организация. Как следует из заявления СЕ, ограничения в рамках десятого пакета мер распространяются на экспорт из Евросоюза на сумму порядка 11,4 млрд евро.
«С сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию», – говорится в документе (цитата по «Интерфаксу»).
В число новых мер против РФ вошли запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения, а также запрет на импорт из РФ синтетического каучука и битума.
Кроме того, под ограничения попадают семь предприятий Ирана – производители беспилотников. Утверждается, что их БПЛА использовались российскими военными в рамках спецоперации на Украине. ЕС вводит ограничения против RT Arabic и Sputnik Arabic: Евросовет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание двух СМИ. Отмечается, что эти меры «не помешают осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания».
Граждане России не смогут занимать руководящие должности в организациях – операторах критической инфраструктуры ЕС, поскольку влияние РФ может создать «угрозу для предоставления услуг европейцам». Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на предоставление россиянам мощностей для хранения газа. Совет расширяет обязательства по отчетности о замороженных средствах, в том числе активам ЦБ РФ. Кроме того, в десятый пакет мер добавлены три российских банка, их названия в заявлении не уточняются.
До этого Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Как уточнил Reuters, Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука.