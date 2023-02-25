Боррель подтвердил включение в антироссийский санкционный список 121 физлица
Евросоюз одобрил десятый пакет санкций в отношении России, в который вошли 121 физлицо и организация, подтвердил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter.
«Принят 10-й пакет санкций. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», – написал он.
Боррель добавил, что новый санкционный список нацелен на тех людей, которые якобы несут ответственность за «депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей».
О том, что в десятый пакет санкций Евросоюза войдут 121 физическое и юридическое лицо из России, ранее заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Также представительство Швеции в ЕС сообщило о согласовании нового пакета ограничений, в который вошли в том числе меры против «дезинформации».
Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Как уточнил Reuters, Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука. По мнению польской стороны, предложенные ограничения слишком мягкие и не будут иметь необходимого эффекта, поскольку ЕС предусмотрел слишком большую квоту на импорт и длительный переходный период.