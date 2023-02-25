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Боррель подтвердил включение в антироссийский санкционный список 121 физлица

Ведомости

Евросоюз одобрил десятый пакет санкций в отношении России, в который вошли 121 физлицо и организация, подтвердил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter.

«Принят 10-й пакет санкций. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», – написал он.

Боррель добавил, что новый санкционный список нацелен на тех людей, которые якобы несут ответственность за «депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей».

О том, что в десятый пакет санкций Евросоюза войдут 121 физическое и юридическое лицо из России, ранее заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Также представительство Швеции в ЕС сообщило о согласовании нового пакета ограничений, в который вошли в том числе меры против «дезинформации».

Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Как уточнил Reuters, Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука. По мнению польской стороны, предложенные ограничения слишком мягкие и не будут иметь необходимого эффекта, поскольку ЕС предусмотрел слишком большую квоту на импорт и длительный переходный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных