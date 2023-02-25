Боррель подтвердил включение в антироссийский санкционный список 121 физлица

Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Как уточнил Reuters, Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука. По мнению польской стороны, предложенные ограничения слишком мягкие и не будут иметь необходимого эффекта, поскольку ЕС предусмотрел слишком большую квоту на импорт и длительный переходный период.