МИД Нидерландов объявил о санкциях ЕС против 121 физического и юрлица из РФ
В десятый пакет санкций Евросоюза войдут 121 физическое и юридическое лицо из России, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Ранее представительство Швеции в ЕС сообщило о согласовании нового пакета ограничений, в который вошли в том числе меры против «дезинформации».
Как заявил в Twitter Хукстра, спустя год после начала боевых действий на Украине «максимальное давление» на Россию по-прежнему имеет решающее значение.
«Поэтому мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и список из 121 юридического и физического лица», – написал министр.
Он также сообщил, что Нидерланды призвали внести в список санкций лиц, которые ответственны за «депортацию украинских детей». «Приятно узнать, что этот санкционный пакет нацелен на этих преступников, а также на производителей оружия и посредников в обходе санкций», – добавил глава МИДа.
Как следует из опубликованного ранее заявления представительства Швеции в ЕС в Twitter, страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России, который включает в себя:
ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения;
целенаправленные ограничительные меры против физических и юридических лиц, «поддерживающих войну и распространяющих пропаганду», а также доставляющих в РФ беспилотники;
меры против «российской дезинформации»
До этого Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Как уточнил Reuters, Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука. По мнению польской стороны, предложенные ограничения слишком мягкие и не будут иметь необходимого эффекта, поскольку ЕС предусмотрел слишком большую квоту на импорт и длительный переходный период.
Ранее среди стран ЕС, как сообщал Reuters со ссылкой на источники, разногласия вызвали российские алмазы и атомная энергетика. Помимо этого Брюссель настаивал на более тщательном отслеживании российских активов на территории Евросоюза, но некоторые страны высказались против из-за угрозы штрафов за непредоставление информации.
17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий. По словам фон дер Ляйен, пакет содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро.
С начала военной операции на Украине страны Евросоюза ввели девять пакетов санкций против России. В частности, торговые и финансовые ограничения, а также персональные санкции против физлиц и ряда организаций. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что такая политика западных властей ухудшает жизнь миллионов людей по всему миру.