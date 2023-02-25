Трюдо объявил о новых санкциях Канады против российских граждан и компаний
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против физических лиц и компаний из России. Трансляцию выступления Трюдо 24 февраля, в годовщину российской спецоперации на Украине, вел телеканал CPAC.
«Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на Украине», – сообщил Трюдо (цитата по «РИА Новости»).
Как уточняет «Коммерсантъ», Оттава вводит ограничения против 122 россиян, которые называются «элитой и близкими соратниками режима». В их число вошли глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, вице-премьеры Андрей Белоусов, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, а также депутаты Госдумы и представители военных структур. Помимо этого в санкционный список попали основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко и его родственники, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов.
Канада также объявила о мерах против семи «топ-менеджеров компаний, вовлеченных в российскую оборонную промышленность», в том числе председателя совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственников. В перечень ограничений власти страны также внесли 50 связанных с оборонной промышленностью компаний, ФСБ, главное управление Генштаба, ФСО, Совет федерации, Госдума, партию «Единая Россия», Росфинмониторинг, Запорожскую АЭС и другие структуры.
Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что санкции Канады и Запада против России бессмысленны и не влияют на суверенную политику страны.
«Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса являются бессмысленными. Они никогда не работали против России, они не могут повлиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние отношения», – сообщил он в Twitter, добавив, что санкции вредят исключительно людям и экономикам тех стран, которые их вводят.
В начале февраля власти Канады решили расширить санкции против России. Новые ограничения затронули 38 физических и 16 юридических лиц, в том числе журналистов Сергея Брилева, депутата Александра Хинштейна, корреспондента «Коммерсанта» и главреда «Русского пионера» Андрея Колесникова, артистов Олега Газманова, Полину Гагарину, Диму Билана и др. Все они, как считают власти Канады, причастны к «распространению дезинформации», связанной с событиями на Украине.