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Трюдо объявил о новых санкциях Канады против российских граждан и компаний

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против физических лиц и компаний из России. Трансляцию выступления Трюдо 24 февраля, в годовщину российской спецоперации на Украине, вел телеканал CPAC.

«Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на Украине», – сообщил Трюдо (цитата по «РИА Новости»).

Как уточняет «Коммерсантъ», Оттава вводит ограничения против 122 россиян, которые называются «элитой и близкими соратниками режима». В их число вошли глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, вице-премьеры Андрей Белоусов, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, а также депутаты Госдумы и представители военных структур. Помимо этого в санкционный список попали основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко и его родственники, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов.

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Канада также объявила о мерах против семи «топ-менеджеров компаний, вовлеченных в российскую оборонную промышленность», в том числе председателя совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственников. В перечень ограничений власти страны также внесли 50 связанных с оборонной промышленностью компаний, ФСБ, главное управление Генштаба, ФСО, Совет федерации, Госдума, партию «Единая Россия», Росфинмониторинг, Запорожскую АЭС и другие структуры. 

Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что санкции Канады и Запада против России бессмысленны и не влияют на суверенную политику страны.

«Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса являются бессмысленными. Они никогда не работали против России, они не могут повлиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние отношения», – сообщил он в Twitter, добавив, что санкции вредят исключительно людям и экономикам тех стран, которые их вводят.

В начале февраля власти Канады решили расширить санкции против России. Новые ограничения затронули 38 физических и 16 юридических лиц, в том числе журналистов Сергея Брилева, депутата Александра Хинштейна, корреспондента «Коммерсанта» и главреда «Русского пионера» Андрея Колесникова, артистов Олега Газманова, Полину Гагарину, Диму Билана и др. Все они, как считают власти Канады, причастны к «распространению дезинформации», связанной с событиями на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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