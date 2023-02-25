Трюдо объявил о новых санкциях Канады против российских граждан и компаний

«Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса являются бессмысленными. Они никогда не работали против России, они не могут повлиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние отношения», – сообщил он в Twitter, добавив, что санкции вредят исключительно людям и экономикам тех стран, которые их вводят.