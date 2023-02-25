Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России
Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России, в которой вошли в том числе ограничения в отношении физлиц и компаний и меры против «дезинформации». Об этом говорится в заявлении представительства Швеции в ЕС в Twitter.
Как следует из сообщения, новый пакет санкций ЕС включает в себя:
ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения;
целенаправленные ограничительные меры против физических и юридических лиц, «поддерживающих войну и распространяющих пропаганду», а также доставляющих в РФ беспилотники;
меры против «российской дезинформации»
«Государства – члены ЕС ввели самые решительные и далеко идущие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – говорится в заявлении шведского представительства.
До этого Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Как уточнил Reuters, Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука. По мнению польской стороны, предложенные ограничения слишком мягкие и не будут иметь необходимого эффекта, поскольку ЕС предусмотрел слишком большую квоту на импорт и длительный переходный период.
Ранее среди стран ЕС, как сообщал Reuters со ссылкой на источники, разногласия вызвали российские алмазы и атомная энергетика. Помимо этого Брюссель настаивал на более тщательном отслеживании российских активов на территории Евросоюза, но некоторые страны высказались против из-за угрозы штрафов за непредоставление информации.
17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий. По словам фон дер Ляйен, пакет содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро.
С начала военной операции на Украине страны Евросоюза ввели девять пакетов санкций против России. В частности, торговые и финансовые ограничения, а также персональные санкции против физлиц и ряда организаций. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что такая политика западных властей ухудшает жизнь миллионов людей по всему миру.