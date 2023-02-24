Почему США ввели санкции против граждан и компаний ЕС

В 2010 г. петербургское издание «Фонтанка», специализировавшееся на журналистских расследованиях, упоминало человека с совпадающими именем и фамилией – Вальтера Моретти – в качестве главы московского представительства VP Bank – довольно крупной банковской структуры из Лихтенштейна (активы под управлением, согласно отчету за 2021 г., составили более 50 млрд швейцарских франков, $47 млрд). Банк оказывал услуги для состоятельных клиентов. Моретти в этой должности фигурировал и в отчетности VP Bank за 2011 г. (Walter Moretti, написание совпадает с версией, указанной в релизе американского минфина).