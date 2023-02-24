Почему США ввели санкции против граждан и компаний ЕС

Почему США ввели санкции против граждан и компаний ЕСАмериканский минфин обвинил их в помощи по обходу ограничений
Минфин США ввел ограничения против семи граждан ЕС и ряда компаний, в том числе европейских. По сути, это стало первым с начала санкционной войны против России применением института так называемых вторичных санкций, которые вводятся под предлогом помощи в обходе ограничений или сотрудничества с подсанкционными лицами.
В список минфина США попали граждане ЕС: Вальтер Моретти, Фредерик Пьер Вилла (оба обладали двумя гражданствами – Швейцарии и Италии), Маркус Герхард Мюллер (Германия), Рональд Эрик Косман, Бруно Коллер, Ханс-Петер Боматтер и Лютвин Шоммер (все четверо – швейцарцы).
Кроме физлиц санкции наложили и на компании: швейцарские Swisstec 3D AKUS AG и Tamyna AG, эмиратские Taerio Limited и Tamyna FZE, мальтийскую Stratton Investment Group LTD, и ряд других, включая компанию из Санкт-Петербурга, которая, по версии минфина США, также принимала участие в цепочке обхода санкций.
В санкционном списке также фигурирует однофамилица Моретти – Светлана. Она заявлена как владелец и гендиректор московской компании Tamimed, производящей софт для телемедицины, судя по описанию на ее сайте.
Санкции против них были введены в соответствии с административным указом президента США 14024. Ими подразумевается блокирование имущества и запрет на любые транзакции в американской юрисдикции. Ранее санкции этим же указом вводились против членов правительства РФ, российских бизнесменов и компаний.
За что ввели санкции
Минфин США обосновывает включение европейских лиц в санкционный список следующим образом.
Швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти и сеть его партнеров и компаний, по версии американских властей, тайно якобы закупали западные технологии и оборудование для российских спецслужб и военных. Кроме этого, ими якобы приобреталось оборудование для российских ядерных оружейных лабораторий, говорится в релизе минфина.
Моретти попал в санкционный список, поскольку, считают американцы, действовал или намеревался действовать, прямо или косвенно, в интересах правительства России, отмечается в сообщении.
Другие европейцы – гражданин Германии Маркус Герхард Мюллер швейцарцы Рональд Эрик Косман и Бруно Коллер, а также компания Swisstec 3D AKUS AG якобы помогали Моретти в закупке чувствительных западных технологий и оборудования.
Итальянским бизнесменом «в своих тайных схемах закупок» также использовались структуры из ОАЭ – Taerio Limited и Tamyna FZE, пишет минфин США. «Дочка» первой организации – мальтийская Stratton Investment Group LTD – также включена в санкционный список. Фредерик Пьер Вилла попал под ограничения из-за того, что был руководителем последней.
Швейцарская компания Tamyna AG отправляла многочисленные крупные денежные переводы компании Моретти, пишет американский минфин. А граждане Швейцарии Ханс-Петер Боматтер и Лютвин Шоммер были ее старшими менеджерами, пишет минфин США.
Другая компания, одноименная структуре из ОАЭ, – болгарская Taerio International LTD EOOD, а также санкт-петербургская Interpolytrade Limited Company принадлежат или контролируются Мюллером, говорится в сообщении минфина США. Их американские власти также включили в санкционные списки.
Что известно о европейских фигурантах
В 2010 г. петербургское издание «Фонтанка», специализировавшееся на журналистских расследованиях, упоминало человека с совпадающими именем и фамилией – Вальтера Моретти – в качестве главы московского представительства VP Bank – довольно крупной банковской структуры из Лихтенштейна (активы под управлением, согласно отчету за 2021 г., составили более 50 млрд швейцарских франков, $47 млрд). Банк оказывал услуги для состоятельных клиентов. Моретти в этой должности фигурировал и в отчетности VP Bank за 2011 г. (Walter Moretti, написание совпадает с версией, указанной в релизе американского минфина).
Публикация «Фонтанки» была посвящена увольнению руководителя инвестфонда Omega Investment AG Владислава Шустерова. Этот фонд был дочерней структурой VP Bank, увольнение Шустерова его администрация объяснила «вскрывшимися финансовыми махинациями». Как объяснял Моретти «Фонтанке», они были связаны с боулинговым бизнесом.
По данным системы СПАРК, с 2015 по 2019 г. Моретти руководил московским представительством другого швейцарского банка – Julius Bär Group, также специализирующегося на частном банкинге.
Другой фигурант списка минфина США – Мюллер Маркус Герхард, по данным СПАРК, владеет 50% ООО «Интерполитрэйд» (Interpolytrade Limited Company, согласно карточке компании). Основной вид ее деятельности – оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.
По остальным попавшим под санкции гражданам ЕС в публичном доступе релевантной информации обнаружить не удалось.
Центральная, по версии минфина США, компания, принимавшая участие в закупках подсанкционной продукции, – Swisstec 3D AKUS AG – занимается производством высокоточных лазерных станков, следует из описания ее деятельности на официальном сайте. Оборудование используется для выпуска медизделий, таких как канюли или иглы. По информации на сайте швейцарской компании, она работает на рынке 25 лет, но последняя опубликованная на портале новость относится к 2020 г.