В Белом доме отметили устойчивость российской экономики к санкциям
Российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к западным санкциям за счет предпринятых Москвой экстраординарных мер, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет «РИА Новости».
«Экономика (РФ) некоторым образом демонстрирует определенную устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам», – сказал он. При этом Кирби добавил, что не исключает введения в отношении России дополнительных санкций.
Ранее сегодня Соединенные Штаты расширили ограничительные меры в отношении российской экономики. В санкционные списки были включены как российские, так и иностранные юридические лица, а также физлица. США также планируют увеличить экспортные пошлины на алюминиевые изделия, произведенные в России.
В настоящее время страны Евросоюза обсуждают десятый пакет санкций, который будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. 17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия».
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России. Западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе. Уже в марте 2022 г. был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка 1 трлн руб., указал глава государства.
Спад ВВП по итогам 2022 г. составил 2,1%, хотя еще в феврале – марте России предрекали обвал экономики на 20–25%, указал Путин. По его словам, российский бизнес перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами, а доля рубля во внешнеторговых расчетах удвоилась и составила треть, а вместе с валютами дружественных стран – более половины.
На фоне начала спецоперации на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.