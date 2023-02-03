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Политика

Канада ввела новые санкции против российских СМИ и журналистов

Ведомости

Власти Канады решили расширить санкции против России, связанные с СВО на территории Украины, сообщает МИД Канады. Как следует из данных министерства, новые ограничения затронули 38 физических и 16 юридических лиц.

Персональные санкции были расширены на ряд российских журналистов, деятелей культуры, и политиков, они затронули, в частности, журналистов Сергея Брилева, депутата Александра Хинштейна, корреспондента «Коммерсанта» и главреда «Русского пионера» Андрея Колесникова, артистов Олега Газманова, Полину Гагарину, Диму Билана и др. Все они, как считают власти Канады, причастны к «распространению дезинформации», связанной с событиями на Украине.

«Это та ситуация, которую [я бы оставил] точно без комментариев. Я не хочу это комментировать», – заявил «Ведомостям» Колесников.

Среди юридических лиц под санкции попали медиагруппа «Россия Сегодня» и входящее в нее агентство «РИА Новости», порталы  SouthFront, «Инфорос» и др., а также несколько организаций, якобы связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Как подчеркнул посол России в Канаде Олег Степанов, Россия примет примет меры в ответ на новые санкции Канады.

«Ответ будет, мы же всегда действуем по принципу взаимности – симметрично, ассиметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать», – сказал он «РИА Новостям».

В свою очередь Хинштейн пошутил, что оказался в «творческой и яркой компании», о чем он написал в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных