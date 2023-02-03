Канада ввела новые санкции против российских СМИ и журналистов
Власти Канады решили расширить санкции против России, связанные с СВО на территории Украины, сообщает МИД Канады. Как следует из данных министерства, новые ограничения затронули 38 физических и 16 юридических лиц.
Персональные санкции были расширены на ряд российских журналистов, деятелей культуры, и политиков, они затронули, в частности, журналистов Сергея Брилева, депутата Александра Хинштейна, корреспондента «Коммерсанта» и главреда «Русского пионера» Андрея Колесникова, артистов Олега Газманова, Полину Гагарину, Диму Билана и др. Все они, как считают власти Канады, причастны к «распространению дезинформации», связанной с событиями на Украине.
«Это та ситуация, которую [я бы оставил] точно без комментариев. Я не хочу это комментировать», – заявил «Ведомостям» Колесников.
Среди юридических лиц под санкции попали медиагруппа «Россия Сегодня» и входящее в нее агентство «РИА Новости», порталы SouthFront, «Инфорос» и др., а также несколько организаций, якобы связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Как подчеркнул посол России в Канаде Олег Степанов, Россия примет примет меры в ответ на новые санкции Канады.
«Ответ будет, мы же всегда действуем по принципу взаимности – симметрично, ассиметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать», – сказал он «РИА Новостям».
В свою очередь Хинштейн пошутил, что оказался в «творческой и яркой компании», о чем он написал в своем Telegram-канале.