Канада ввела новые санкции против российских СМИ и журналистов

«Ответ будет, мы же всегда действуем по принципу взаимности – симметрично, ассиметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать», – сказал он «РИА Новостям».