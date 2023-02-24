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Reuters: ЕС не успел согласовать санкции в отношении России к годовщине спецоперации

Ведомости

Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Агентство уточняет, что Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука. По мнению польской стороны, предложенные ограничения слишком мягкие и не будут иметь необходимого эффекта, поскольку ЕС предусмотрел слишком большую квоту на импорт и длительный переходный период.

Источники агентства сообщают, что другие страны Евросоюза были «сбиты с толку» тем, что из-за одной части пакета санкции не будут объявлены в годовщину начала спецоперации. «Ключевым здесь должно было стать послание солидарности с Украиной в этот особенный день», – сказал один из дипломатов.

О том, что Польша может заблокировать принятие десятого пакета санкций Евросоюза против России из-за недовольства его содержанием, ранее сообщило польское радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

Страны ЕС не смогли договориться о десятом пакете санкций ни 22-го, ни 23 февраля. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники, разногласия вызвали российские алмазы и атомная энергетика – эти пункты вызвали сопротивление со стороны Венгрии, Болгарии, Франции и Бельгии. Позднее среди нерешенных вопросов назывались ограничения на каучук и обязательства по отчетности. Так, Брюссель настаивал на более тщательном отслеживании российских активов на территории Евросоюза, но некоторые страны высказались против из-за угрозы штрафов за непредоставление информации.

17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий. По словам фон дер Ляйен, пакет содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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