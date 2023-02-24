Польша может заблокировать новый пакет санкций ЕС против России

23 февраля страны ЕС в ходе переговоров не смогли прийти к соглашению по поводу десятого пакета санкций в отношении России, после чего дополнительное заседание было назначено на сегодня, 24 февраля. Один из источников в дипломатических кругах рассказал, что нерешенными вопросами остались ограничения на каучук и обязательства по отчетности.