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Польша может заблокировать новый пакет санкций ЕС против России

Ведомости

Польша может заблокировать принятие десятого пакета санкций Евросоюза против России из-за недовольства его содержанием, поскольку она считает новые ограничения «слабыми». Об этом сообщило польское радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

«Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС. Таким образом она хочет заставить его усилить. Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий», – сообщил представитель МИДа страны. Он добавил, что санкции смягчают «немцы при поддержке итальянцев», а власти Польши «не могут с этим согласиться».

23 февраля страны ЕС в ходе переговоров не смогли прийти к соглашению по поводу десятого пакета санкций в отношении России, после чего дополнительное заседание было назначено на сегодня, 24 февраля. Один из источников в дипломатических кругах рассказал, что нерешенными вопросами остались ограничения на каучук и обязательства по отчетности.

17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против РФ. Она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке прошлых пакетов. Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, председатель отметила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.

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С начала военной операции на Украине страны Евросоюза ввели девять пакетов санкций против России. В частности, торговые и финансовые ограничения, а также персональные санкции против физлиц и ряда организаций. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что такая политика западных властей ухудшает жизнь миллионов людей по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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