Страны ЕС снова не договорились о десятом пакете антироссийских санкций
Страны Евросоюза не смогли прийти к соглашению по поводу санкций в отношении России, которые ЕС должен ввести к годовщине начала спецоперации, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным агентства, страны ЕС запланировали дополнительные переговоры, чтобы успеть в срок. Один из источников рассказал, что среди нерешенных вопросов – ограничения на каучук и обязательства по отчетности. Так, Брюссель настаивает на более тщательном отслеживании российских активов на территории Евросоюза, но некоторые страны высказались против из-за угрозы штрафов за непредоставление информации.
О том, что стороны не смогли договориться, Reuters также сообщал 22 февраля со ссылкой на двух дипломатов. Тогда в качестве причины разногласий указывались российские алмазы и атомная энергетика – эти пункты вызвали сопротивление со стороны Венгрии, Болгарии, Франции и Бельгии.
На фоне начала спецоперации на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий. По словам фон дер Ляйен, пакет содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро.