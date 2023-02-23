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Политика

Страны ЕС снова не договорились о десятом пакете антироссийских санкций

Ведомости

Страны Евросоюза не смогли прийти к соглашению по поводу санкций в отношении России, которые ЕС должен ввести к годовщине начала спецоперации, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, страны ЕС запланировали дополнительные переговоры, чтобы успеть в срок. Один из источников рассказал, что среди нерешенных вопросов – ограничения на каучук и обязательства по отчетности. Так, Брюссель настаивает на более тщательном отслеживании российских активов на территории Евросоюза, но некоторые страны высказались против из-за угрозы штрафов за непредоставление информации.

О том, что стороны не смогли договориться, Reuters также сообщал 22 февраля со ссылкой на двух дипломатов. Тогда в качестве причины разногласий указывались российские алмазы и атомная энергетика – эти пункты вызвали сопротивление со стороны Венгрии, Болгарии, Франции и Бельгии.

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.

17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий. По словам фон дер Ляйен, пакет содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных