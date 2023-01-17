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Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России

Ведомости

Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России, он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. 

«[Десятый пакет санкций] будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами (санкций), а также определить серьезные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», — сказала она (цитата по CNN).

Ранее сегодня в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.

На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. 

16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России. 

13 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что в десятом пакете санкций Польша и Литва хотят расширить действие санкции на российский ядерный сектор. В частности, под ограничения могут подпасть «Росатом» и руководство госкорпорации. Также страны предлагают отключить от SWIFT еще больше российских банков и наложить санкции на ряд российских СМИ, которые, по мнению Варшавы и Вильнюса, занимаются «российской пропагандой».

Ранее по теме: МИД объявил об ответе России на очередной пакет санкций Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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