Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России

13 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что в десятом пакете санкций Польша и Литва хотят расширить действие санкции на российский ядерный сектор. В частности, под ограничения могут подпасть «Росатом» и руководство госкорпорации. Также страны предлагают отключить от SWIFT еще больше российских банков и наложить санкции на ряд российских СМИ, которые, по мнению Варшавы и Вильнюса, занимаются «российской пропагандой».