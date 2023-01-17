Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России
Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России, он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«[Десятый пакет санкций] будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами (санкций), а также определить серьезные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», — сказала она (цитата по CNN).
Ранее сегодня в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.
13 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что в десятом пакете санкций Польша и Литва хотят расширить действие санкции на российский ядерный сектор. В частности, под ограничения могут подпасть «Росатом» и руководство госкорпорации. Также страны предлагают отключить от SWIFT еще больше российских банков и наложить санкции на ряд российских СМИ, которые, по мнению Варшавы и Вильнюса, занимаются «российской пропагандой».