Глава ЕК назвала целью санкций погружение экономики России в длительную рецессию

В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось достичь цели и обрушить экономику страны. 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. По его словам, у западных стран не получилось обвалить рубль и «спровоцировать разрушительную инфляцию» из-за собранности российского бизнеса и сплоченности граждан страны.