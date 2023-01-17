Глава ЕК назвала целью санкций погружение экономики России в длительную рецессию
Санкции Евросоюза против России нацелены на погружение экономики РФ в рецессию на длительный срок, из-за ограничений РФ лишается критически важных технологий. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — сказала она (цитата по ТАСС).
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
В предыдущий раз ЕС расширил санкции против РФ 16 декабря. В девятый пакет санкций вошли новые ограничения для российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, а также запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы РФ. Исключение было сделано только для добычи полезных ископаемых, критически важных для ЕС.
В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось достичь цели и обрушить экономику страны. 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. По его словам, у западных стран не получилось обвалить рубль и «спровоцировать разрушительную инфляцию» из-за собранности российского бизнеса и сплоченности граждан страны.
22 декабря в ходе пресс-конференции Путин отметил, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Он добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.
11 января глава государства еще раз подчеркнул, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.