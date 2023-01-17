МИД объявил об ответе России на очередной пакет санкций Евросоюза
Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, передает пресс-служба МИДа.
«Речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также гражданах государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике», — говорится в заявлении.
В пресс-службе уточнили, что это ответ на санкции, введенные ЕС в рамках девятого пакета 16 декабря 2022 г., а также на резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма».
В девятый пакет санкций вошли новые ограничения для российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, а также запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы РФ. Исключение было сделано только для добычи полезных ископаемых, критически важных для ЕС.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».