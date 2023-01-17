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Политика

МИД объявил об ответе России на очередной пакет санкций Евросоюза

Ведомости

Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, передает пресс-служба МИДа.

«Речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также гражданах государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что это ответ на санкции, введенные ЕС в рамках девятого пакета 16 декабря 2022 г., а также на резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма».

В девятый пакет санкций вошли новые ограничения для российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, а также запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы РФ. Исключение было сделано только для добычи полезных ископаемых, критически важных для ЕС.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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