МИД объявил об ответе России на очередной пакет санкций Евросоюза

В девятый пакет санкций вошли новые ограничения для российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, а также запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы РФ. Исключение было сделано только для добычи полезных ископаемых, критически важных для ЕС.