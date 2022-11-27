Песков заявил, что Москва не принимает близко к сердцу решения Европарламента
Европарламент основывает свою работу на эмоциях, Москва не принимает близко к сердцу его решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», комментируя резолюцию ЕП о признании России «государством — спонсором терроризма».
«Европарламент — это такая организация, которая, скорее, основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе», — считают в Кремле.
По словам Пескова, не секрет, что последние годы Европарламент «не питал особой любви» к России, а Москва в свою очередь не испытала «особого желания принимать во внимание происходящее там и принимать это близко к сердцу».
«Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край, это не носит какого-то юридически обязывающего характера — вот так к этому и надо относиться», — сказал пресс-секретарь президента.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался комментировать резолюцию, заявив, что для для всех вменяемых людей «все очевидно», а у него для этого нет «медицинского образования».
Москва не станет признавать Украину «государством — спонсором терроризма» на фоне соответствующей оценки, изложенной в резолюции ЕП, говорится также в комментарии замглавы МИД России Олега Сыромолотова.