Reuters: Польша и Литва хотят расширить санкции ЕС на ядерный сектор России
Польша и Литва намерены добиться расширения европейских санкций против РФ в рамках десятого пакета на российский ядерный сектор, передает Reuters.
В частности, дипломаты этих стран предложили внести в санкционные списки «Росатом» и/или его руководство. При этом ранее против госкорпорации какие-либо ограничения не вводились. Как отмечает Reuters, пойти на такой шаг Евросоюзу уже предлагала ранее Украина, однако его не поддержала Венгрия, у которой есть АЭС российского производства.
Они также хотят исключить больше российских банков из системы SWIFT и запретить вещание еще большему числу СМИ с «российской пропагандой».
«Все труднее и труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для введения новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», – заявил агентству один из дипломатов.
Девятый пакет санкций Евросоюз ввел против России в середине декабря 2022 г. В черный список, в частности, попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Росгвардии Виктор Золотов, семь министров и семь губернаторов. Среди деятелей культуры и медийных личностей санкции коснулись режиссера Никиты Михалкова, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»), гендиректора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
ЕС также ввел санкции против всех парламентских партий страны — ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Единой России» и «Новых людей», также под ограничения попали российские сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы и воздушно-десантные войска. Кроме того, совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: НТВ / НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.